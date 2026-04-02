NIGER, les Rugissements du Lion ( Suite).

Casse de la BCEAO , l’honneur de l’Armée Française très entaché

Dans son Entretien du Vendredi 13 Février 2026 sur la RTN, le Président Abdourahmane TIANI, avait tiré deux salves qui ont fait mouche durement chez les Destinataires.

La première salve a consisté à mettre un nom et un visage sur chacun des sponsors du Terro-Mercenariat. Elle a fait souffler un vent glacial sur les Autorités ivoiriennes, au point de les amener à bricoler un Point de Presse-réponse, et même de convoquer notre Ambassadrice en Côte d’Ivoire.

Ce qui ne se voit pas clairement, mais qui est réel, c’est que Les 1 ers Rugissements du Lion ont également provoqué, une PANIQUE qui a perturbé, et continue de perturber le sommeil des Chefs sponsors du Terro-Mercenariat, malgré les apparences de sérénité qu’ils essaient d’afficher . Certains pourraient en ressentir l’effet sur leur santé , tellement tout une machination cachée et exploitée, a malicieusement été mise à nue.

Tout a été fait pour faire passer cette salve comme un non Évènement.

L’impact du tir, est tellement important que les effets ne peuvent être dissimulés longuement .

Cela a provoqué des conciliabules entre Centres d’intelligence en France, au Benin, et en Côte d’Ivoire, pour tenter d’atténuer l’impact.

En fait, le second tir a touché une Institution quasi sacrée pour tout pays : l’Armée.

Le Président TIANI Abdourahmane , a exposé le gangesterisme auquel s’était livré la soldatesque française, par la casse de la BCEAO. C’était l’accusation principale collée au Président Laurent GBAGBO, pour le condamner ,et l’empêcher de competir aux Élections dans son pays.

Un Diplomate malien avait alerté sur le comportement des Soldats français au Mali , qui jurent d’avec les Valeurs d’éthique et d’honorabilité caractéristiques des Armées. Naturellement cela a valu au diplomate malien, de perdre son Accréditation auprès de la JUNTE Française.

La subtilité dans l’intervention du Président TIANI ne se trouve pas uniquement dans le fait de disculper définitivement le Président Laurent GBAGBO . Elle réside également dans L’INDEXATION des VRAIS AUTEURS de la CASSE de la BCEAO: des Militaires français coupables de Casse d’une Banque, de ” gangesterisme”.

Cette information peut conduire à de nouvelles investigations qui seront catastrophiques pour l’image de l’Armee française. C’est un uppercut dont les effets peuvent resurgir à tout instant , avec la plainte introduite Par le Président GBAGBO auprès de la CPI, pour exiger la recherche des vrais coupables des Crimes de la crise post Électorale en Côte d’Ivoire.

Ainsi s’explique la VOLONTÉ D’ACCÉLÉRER la DÉSTABILISATION du NIGER, parce que les sponsors du TERRO-MERCENARIAT, ont compris que le Président TIANI, EST EN POSSESSION de PREUVES SOLIDES EXPLOSIVES.

Si les 1 ers Rugissements du Lion, ont pu provoquer un tel désarroi chez les Ennemis de notre pays, on peut imaginer leur panique viscérale, dans la hantise d’un second Rugissement du Lion .

Une chose est claire pour nous, Sahelo-africains, dans notre ” Affaire du Sahel, il y a la Main Protecttrice de Dieu “, dixit Choguel Kokalla MAIGA.

Par Elhadj MAIGA Alzouma

