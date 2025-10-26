Bamako abritera le 1er Forum d’investissement de l’OCI

L’organisation de la conférence islamique a décidé d’accompagner ses états membres dans leur processus de développement économique et social.

C’est dans ce cadre, qu’elle va organiser le premier forum d’investissement en Afrique.

Le comité de pilotage chargé de l’organisation du premier Forum d’investissement de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) en Afrique s’est réuni vendredi pour faire le point sur les préparatifs de l’événement prévu à Bamako.

Le premier Forum d’investissement de l’OCI se tiendra du 2 au 4 décembre 2025 et devrait rassembler plus de 700 participants.

Désigné hôte lors de la 50ᵉ session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’OCI, le Mali accueillera cette première édition placée sous le signe de la promotion des opportunités d’investissement en Afrique. Organisé avec le concours du Centre islamique pour le développement du commerce (CIDC) et de la Banque islamique de développement (BID), le forum servira de plateforme d’échanges entre États membres, investisseurs et institutions financières.

Le programme prévoit des ateliers, panels, expositions et rencontres B2B autour de secteurs clés tels que l’agriculture, les mines, l’énergie, les infrastructures et les technologies. Des sessions thématiques seront également dédiées à la finance islamique, à l’entrepreneuriat féminin et à l’insertion des jeunes dans les chaînes de valeur régionales, rapporte l’agence africaine de presse.

Le comité, composé de représentants ministériels et d’institutions partenaires, a souligné l’importance du respect du calendrier logistique et de la mobilisation des acteurs économiques locaux. Les discussions portent aussi sur la communication, la sécurité et l’accueil des délégations étrangères.

Le choix de Bamako traduit la volonté des États membres de renforcer la présence de l’Afrique dans les flux d’investissement internationaux. D’après les données du CIDC, les échanges intra-OCI ont atteint 540 milliards de dollars en 2024, dont seulement 18 % concernent le continent africain.

Avec ce forum, Bamako ambitionne de créer un cadre pérenne pour le financement de projets structurants en Afrique, fondé sur les partenariats Sud-Sud et les instruments de la finance islamique.

