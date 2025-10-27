Tchiroma fustige une tentative d’arrestation au Cameroun

L’opposant camerounais, issa Bakary tchiroma qui s’est autoproclamé président élu du Cameroun a dénoncé à travers une vidéo postée sur les réseaux sociaux une tentative de son arrestation par les autorités camerounaises.

L’opposant camerounais Issa Tchiroma Bakary dit avoir échappé dimanche à une opération visant à l’arrêter à son domicile.

L’opposant camerounais Issa Tchiroma Bakary a déclaré dimanche, dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, avoir échappé à une « conspiration » visant à l’arrêter à son domicile, rapporte l’agence africaine de presse.

Selon le président du Front pour le salut national du Cameroun (FSNC), une équipe composée de militaires et « d’experts » aurait pris d’assaut sa résidence tôt dans la matinée pour l’« extirper » de chez lui. « Grâce à Dieu et aux lanceurs d’alerte, cette opération a été vouée à l’échec », a-t-il affirmé, remerciant « toutes les populations » qui auraient constitué « une chaîne humaine de protection ».

L’ancien ministre de la Communication, qui s’est autoproclamé vainqueur de la présidentielle du 12 octobre dernier, avait appelé la veille à des manifestations, soit 24 heures avant la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, deux semaines après le scrutin. Il a accusé le chef de l’État sortant Paul Biya, d’être à l’origine de cette tentative. « Le seul crime que j’ai commis, c’est d’avoir gagné l’élection présidentielle », a-t-il lancé, appelant ses partisans à « rester vigilants ».

Tchiroma a conclu son message en réitérant sa fidélité « à la volonté du peuple camerounais » et en promettant de poursuivre le combat pour le « changement » amorcé, selon lui, à travers le scrutin contesté.

Pour la première fois, le pouvoir hermétique du président Paul Biya fait face à un véritable front, qui pour le moment demeure uni et se tient prêt à l’affrontement.

Les caciques gentocrates qui gouvernent le Cameroun vont lâcher leurs ” biens communs” où bien préparent-ils une chape de plomb pour écraser tchiroma et ses partisans ? Les prochains jours édifieront.

Tam tam info news