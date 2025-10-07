Bénin: investi, Wadagni promet que la jeunesse sera sa priorité

Un public nombreux s’est rassemblé à Parakou, au Bénin, pour assister à la cérémonie d’investiture du duo présidentiel porté par la mouvance. Dans une ambiance à la fois solennelle et conviviale, Romuald Wadagni a livré un message limpide : la jeunesse sera la priorité de son engagement politique.

« Je voudrais maintenant m’adresser à la jeunesse en particulier. Jeunes du Bénin, ayez confiance ! », a lancé M. Romuald Wadagni, d’une voix assurée, devant des milliers de personnes en liesse.

Le candidat à la présidentielle a, ensuite, rappelé l’importance démographique des jeunes dans le pays : « Près de 70 % de nos compatriotes ont moins de 25 ans. Et un Béninois sur deux a moins de 18 ans. Le Bénin est l’un des pays les plus jeunes du monde ! »

Ce passage, repris avec attention par le public, a donné le ton de son intervention : un appel à la confiance et à la responsabilité collective. Pour Wadagni, le développement du Bénin passera par sa jeunesse, qu’il considère comme un moteur économique et social essentiel.

« Notre avenir se jouera dans nos écoles, dans nos centres de formation, dans nos universités, dans les mains de nos jeunes entrepreneurs et créateurs », a soutenu M. Romuald Wadagni, dans son discours.

Parmi les participants, entre autres des responsables politiques, étudiants et des représentants d’associations, plusieurs ont salué un discours porteur d’espoir. Son double parcours dans le privé et le public est souvent cité comme source d’inspiration.

À moins de 50 ans, Romuald Wadagni incarne une génération de décideurs en phase avec les aspirations du pays, suffisamment jeune pour comprendre les attentes d’une société en mouvement, mais déjà fort d’une solide expérience dans la gestion publique.

Avant de rejoindre le gouvernement, il a mené une carrière internationale dans le secteur privé, où il a forgé sa réputation de rigueur et d’efficacité. Ce profil hybride, alliant compétences techniques et sens du collectif, séduit une partie de la jeunesse béninoise, avide d’exemples concrets de réussite fondée sur le travail.

« La jeunesse est notre plus grande richesse. Elle est notre force et notre avenir. J’ai la conviction forte que chaque jeune béninois porte en lui un immense potentiel que nous n’avons pas encore fini de réveiller et de révéler », a déclaré le candidat, sous les applaudissements.

Il a conclu son propos sur un engagement solennel : « Mon ambition est claire, transformer cette énergie en opportunités, ces opportunités en réussite et ces réussites en dignité. Chaque jeune doit avoir la chance de réussir, de travailler, de bâtir sa vie dans la liberté et la sécurité. »

À Parakou, ce samedi, la jeunesse n’était pas un thème de discours, mais une promesse d’avenir. En s’adressant à elle sans détour, Romuald Wadagni a voulu projeter une image fidèle à sa génération : exigeante, ouverte sur le monde, mais profondément attachée à la réussite collective du Bénin.