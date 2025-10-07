Le gouvernement burkinabé a dissous Qnet

Après avoir arnaqué plusieurs milliers de personnes en Afrique de l’ouest, Qnet, une sorte de caverne d’Ali baba a été dissoute au Burkina Faso.

Le gouvernement burkinabè a dissous l’Association professionnelle des représentants indépendants Qnet, le jeudi, en Conseil des ministres.

L’Association Qnet n’exercera plus au Burkina. Le gouvernement de transition en a décidé ainsi. Le décret de dissolution s’appuie sur l’article 80 de la loi du 17 juillet 2025 relative à la liberté d’association. Il sanctionne des activités jugées illicites, en contradiction avec les statuts de l’organisation, rapporte l’agence africaine de presse.

Depuis plusieurs années, cette structure avait déjà été suspendue, alors qu’une enquête judiciaire était en cours. Qnet est accusée de pratiques frauduleuses, assimilées à de l’escroquerie, de l’arnaque et même du trafic de personnes.

Le rapport de la justice fait cas de plus de 2 000 victimes identifiées. Plus de 1 300 plaintes ont été déposées. Des pertes financières sont estimées à plus d’un milliard de francs CFA.

Les populations sont invitées à la prudence, face aux propositions circulant sur internet ou dans certains réseaux parallèles.

La dissolution de l’association marque une étape supplémentaire dans la lutte contre les structures qui exploitent la vulnérabilité sociale et financière des citoyens. Les autorités entendent renforcer la vigilance pour prévenir la multiplication de telles pratiques.

Tam tam info news