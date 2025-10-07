Le Premier Ministre lance l’édition 2025 de la Cure Salée sous le signe de la Refondation

La cure salée est l’un des plus grands rassemblements de éleveurs, qui se tient chaque année à In gall, région très riche en sel et autres minéraux dont raffolent les animaux domestiques.

C’est le premier ministre, mahamane Ali lamine zene qui a présidé cette année la cérémonie d’ouverture.

Le Premier Ministre Ali Mahaman Lamine Zeine a officiellement lancé, le samedi 4 octobre à In’Gall, les festivités du grand rassemblement annuel des agropasteurs du Niger, plus connu sous le nom de « Cure Salée ».

C’était en présence du Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, le Colonel Mahamane El hadj Ousmane, de son homologue malien M. Ayouba Diallo et du Gouverneur de la Région d’Agadez, le Général de division Ibrah Boulama Issa. Plusieurs chefs traditionnels dont les Sultans de l’Aïr et de Zinder et le chef du canton de l’Ader ont également pris part à l’ouverture de cette fête des éleveurs.

De nombreux partenaires techniques et financiers du Niger étaient aussi présents, ainsi que des diplomates et des responsables du CNSP.

Le Premier Ministre Ali Mahamane Lamine Zeine a, au nom du Président de la République, Chef de l’État, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, salué la résilience des agropasteurs du Niger et les a rassurés de la détermination de l’État a les soutenir et appuyer dans les domaines du pastoralisme.

Le Premier Ministre a indiqué que « le Président de la République, Chef de l’État, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani accorde une importance particulière à la refondation de notre élevage, de notre patrimoine artisanal, culturel et artistique, ainsi qu’aux valeurs cardinales qui forment le socle de la nation nigérienne, notamment des valeurs de paix, de solidarité, de la culture du patriotisme dans le contexte de l’affirmation de notre souveraineté ».

Quant au Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, le Colonel Mahamane El hadj Ousmane, il a déclaré que « la Cure Salée traduit aussi la vision du Président de la République et du Premier Ministre » d’un Niger nouveau, véritablement souverain.

« A travers la présence du Premier Ministre, a dit le Ministre Ousmane, nous voyons la réaffirmation de faire de notre agriculture, de notre élevage, de notre artisanat, de notre culture et notre tourisme de véritables vecteurs de la croissance économique et du développement ».

« Chaque danse, chaque pas de la Cure Salée portent les histoires de nos ancêtres, leurs forces, leurs sagesses », a-t-il ajouté, soulignant que « valoriser cette culture de la Cure Salée, c’est renforcer l’unité nationale ».

Pour le Gouverneur de la Région d’Agadez, le Général de division Ibrah Boulama Issa, « le thème retenu pour cette année cadre parfaitement avec les profondes aspirations de la refondation de notre pays qui s’est engagé résolument dans la reconquête de sa souveraineté pleine et entière, sous la conduite éclairée de son excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République, Chef de l’État et de l’accompagnement sans faille de son excellence Ali Mahamane Lamine Zeine, Premier Ministre ».

« La Cure Salée, selon le Général de division Ibrah Boulama Issa, reste et demeure l’une des activités socio-économiques et culturelles phare de la région d’Agadez, voire du pays tout entier ».

« L’appartenance du Niger à la confédération des états du sahel nous consolide dans notre engagement et notre détermination à nous engager résolument vers une souveraineté totale du Niger », a ajouté le Gouverneur de la région d’Agadez qui a saisi l’opportunité de la fête pour exprimer sa profonde gratitude au Président de la République Chef de l’État, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani pour l’intérêt qu’il porte à la Cure Salée et aussi pour avoir soutenu et facilité la concrétisation d’un tel événement dans le contexte sécuritaire régional du pays.

Le Gouverneur Ibrah Boulama a ensuite fait cas des réalisations faites pour la Cure Salée, notamment la réhabilitation du site, la distribution des produits antiparasitaires pour le bétail et la construction des parcs de vaccination, la réalisation des puits parstoraux, ainsi que la vaccination de plus de 1000000 de têtes de bétail, toutes espèces confondues.

Tam tam info news