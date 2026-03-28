BURKINA FASO, Définitivement dans la RÉVOLUTION PROGRESSITE

Félicitations au Peuple Révolutionnaire Sahelo-africain du Burkina Faso, pour cette Refondation institutionnelle qui projette définitivement le pays dans la RÉVOLUTION PROGRESSISTE.

Nous l’avons rappelé à plusieurs occasions : la Finalité de l’AES est la Fédération. Mais en attendant les pays Membres, évolueront chacun à son rythme, au regard de son Héritage socio-politique.

Au Burkina Faso, la RPP ( Révolution Populaire Progressiste) est allée vite parce que forte de l’héritage du Sankarisme.

Au Mali, le MALIKOURA poursuit sa Marche, malgré des hésitations et autres difficultés contingentes. Les Héritiers de la Charte du Mandé ont toujours trouvé les ressorts endogènes, pour recréer et maintenir l’union fraternelle , poursuivre l’œuvre de libération de leur pays.

Le Niger maintient la boussole de ” L’APPEL de la SAUVEGARDE de la PATRIE, ” Labou sanni nô, Zancen kassa né.

Après un(1) an de Marche de la Refondation, le Président TIANI Abdourahmane entend mettre davantage de pression au Moteur pour installer les Valeurs de rupture dans la gouvernance du pays, engranger des Retombées multiformes sur la vie de ses Concitoyens.

Le Programme d’action de la Refondation devrait être internalisé, à tous les niveaux de la vie sociale notamment dans ses composantes essentielles de Vision, de solidarité fraternelle, d’engagement patriotique. C’est une voie incontournable pour le succès de la Marche de la Refondation. C’est différent des campagnes conduites ici et là aux fins de sensation sur l’importance de la cohésion sociale et de la Paix.

L’accélération de la Marche va nécessairement susciter des questionnements légitimes, auxquelles il faut apporter sans complexe et sans émotion les Réponses appropriées.

L’inclusivité un principe déterminant doit être privilégié.

Il faut pouvoir inclure toutes les Énergies saines à la Marche de la Refondation.

Cela est possible si on décide d’agir en NIGERIENS TOUT COURT au sens noble des Termes, des Nigeriens qui ACCEPTENT de RENOUER avec LEURS VALEURS SOCIALES FONDAMENTALES, dont celle de la FRATERNITÉ VRAIE, et METTANT le NIGER AU-DESSUS DE TOUT.

Le Président de la République doit densifier la source d’énergie à son niveau et déléguer au minimum, dans cette phase d’internalisation de la Vision ,et de début de son implémentation effective .

Elhadj MAIGA Alzouma

Nigerien Tout Court

Sahelo-africain Engagé