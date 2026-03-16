Dangote rafle tout ! Le pays stoppe les importations de carburant.

Au Nigeria, une nouvelle étape majeure vient d’être franchie dans la stratégie d’indépendance énergétique. Les autorités ont décidé de suspendre certaines licences d’importation de carburants, une mesure qui devrait renforcer le rôle de la gigantesque Dangote Refinery, propriété de l’homme d’affaires Aliko Dangote.

Avec cette décision, la raffinerie devient un acteur central de l’approvisionnement national en produits pétroliers. L’infrastructure, considérée comme la plus grande raffinerie à train unique au monde, est désormais capable de livrer environ 75 millions de litres de carburant par jour. Cette capacité dépasse largement les besoins domestiques du Nigeria, première économie d’Afrique, ce qui ouvre la voie à une réduction significative des importations de produits raffinés.

Pendant des décennies, le Nigeria, malgré son statut de grand producteur de pétrole brut, dépendait fortement des importations pour satisfaire sa consommation intérieure de carburants. Des entreprises internationales comme TotalEnergies faisaient partie des acteurs majeurs du marché de l’importation et de la distribution.

La suspension des licences d’importation vise à privilégier la production locale et à encourager l’utilisation des capacités de raffinage nationales. Selon plusieurs estimations, cette politique pourrait permettre au Nigeria d’économiser près de 10 milliards de dollars par an en devises étrangères, en réduisant fortement les achats de carburant à l’étranger.

Au-delà des économies financières, cette stratégie s’inscrit dans une dynamique plus large d’industrialisation et de transformation locale des ressources naturelles. Elle pourrait également repositionner le Nigeria comme futur exportateur de carburants vers d’autres pays africains, renforçant ainsi son influence énergétique sur le continent.

Pour de nombreux observateurs, cette évolution marque un tournant historique pour l’économie nigériane et pour l’industrie pétrolière africaine.