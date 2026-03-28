L’Union Africaine multiplie les efforts pour relancer le dialogue entre la CEDEAO et l’AES, dans un contexte de tensions régionales persistantes.

En mission de 72 heures à Niamey, le Haut représentant de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel, Mamadou Tangara, a été reçu le 26 mars 2026 par le Premier ministre Ali Mahamane Lamine Zeine. Cette visite s’inscrit dans une démarche visant à rétablir la confiance entre les acteurs régionaux après les récents changements politiques dans plusieurs pays du Sahel.

Au cours de son séjour, le diplomate a échangé avec plusieurs responsables nigériens, notamment des représentants de l’AES, du Conseil consultatif pour la refondation et du ministère des Affaires étrangères. Il a évoqué des discussions constructives autour de la mise en place d’un nouveau cadre de concertation et de coopération dans la région.

L’Union africaine souligne ainsi la nécessité d’adapter les mécanismes de dialogue à l’évolution du contexte politique, marqué par l’émergence de nouvelles dynamiques au sein de l’espace sahélien.

Cette initiative s’inscrit dans une série de consultations menées par l’organisation continentale, avec l’objectif de favoriser une approche coordonnée face aux enjeux sécuritaires et politiques en Afrique de l’Ouest.