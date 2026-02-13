Cette dynamique de vérification et de régularisation administratives des ONG nationales et internationales engagée par le Ministère d’État, Ministre de l’Intérieur, a eu un effet structurant majeur.

Elle a permis aux représentants du système des Nations Unies et aux agences onusiennes opérant au Niger de mesurer le sérieux, la portée et la pertinence de cette initiative, conduite dans un esprit d’assainissement, de coordination et de responsabilité.

Loin d’être une contrainte, cette démarche renforce la crédibilité de l’action humanitaire, améliore la cohérence des interventions et garantit que les efforts déployés servent réellement les intérêts des populations bénéficiaires, tout en protégeant le travail des ONG légalement établies.

Cette audience vient ainsi confirmer la justesse de la vision portée par le Ministère d’État et marque une étape importante vers une gouvernance humanitaire mieux coordonnée et plus efficace au Niger.

Par Ousmane Jazy