NIGER , Les 1 ers Rugissements du Lion

Des Militaires nigériens sont morts pour la Paix en Côte d’Ivoire !!!

Le Président du Niger le Général d’Armée Abdourahmane TIANI, l’avait promis. Les Ennemis du Niger et de l’AES, n’ont que trop aboyé. À présent qu’ils se préparent à leur tour, à écouter les Rugissements des Lions du Sahel.

Dans son Entretien du Vendredi 13 Février 2o26 sur la RTN, les informations et vérités dites par le Président, peuvent être considérées comme les 1ers RUGISSEMENTS , en ce qu’ils vont PERTURBER le SOMMEIL de BEAUCOUP de MONDE à ABIDJAN, COTONOU et PARIS.

En attendant de revenir à l’occasion sur certains “missiles” envoyés avec précision, par le Président TIANI Abdourahmane , nous sommes HEUREUX de NOTER QU’IL

CONFIRME un ARGUMENT que NOUS

AVIONS MIS EN AVANT dans NOTRE PREMIÈRE DÉCLARATION D’AOÛT 2023, devant la MENACE de GUERRE de la CEDEAO.

Des Frères Militaires nigériens approchés nous avaient informés sur le RÔLE COMBIEN SALUTAIRE JOUÉ PAR les MILITAIRES NIGÉRIENS dans la BATAILLE POUR la PAIX en CÔTE D’IVOIRE.

Voici L’EXTRAIT de NOTRE DÉCLARATION “APPEL AU BON SENS, LA GUERRE BÊTE DE TROP ” à L’HÔTEL TÉNÉRÉ, le 8 Août 2023 .

” C’est l’occasion , sans aucune intention de leur faire de la remontrance , de rappeler à ces frères, la dizaine de militaires nigériens tués en Côte d’Ivoire dans le cadre d’une Mission de Paix pour le compte des Nations Unies.

Ce qu’il faut rappeler davantage avec force, que c’étaient les militaires nigériens qui avaient sauvé Alassane Ouattara à l’Hôtel du Golf, lors du premier assaut contre son Quartier Général. N’est-ce pas pour cette raison et pour leur professionnalisme que des gendarmes nigériens ont été choisis pour assurer la sécurité rapprochée d’Alassane Dramane Ouattara, dans les premiers moments de son accession au Pouvoir ?

Paradoxalement, aujourd’hui nous remarquons que c’est la Côte d’Ivoire qui se met en première ligne pour une attaque contre le peuple nigérien.

Nous continuons de refuser d’y croire car nous disons que l’idéal panafricaniste de solidarité , de Paix prônée autrefois par Houphouët doit toujours prévaloir. ” .

Ainsi donc le Président Tiani était sur le Front, mais également des Ministres nigériens sont morts pour la Paix en Côte d’Ivoire.

Ce Rappel nous rappelle sur l’Ennemi, à savoir son ingratitude, sa soumission absolue aux Puissances impérialistes ayant décidé de déstabiliser les pays de l’AES, et de se re-approprier de leurs Richesses et Ressources.

Ils sont dans un Mercenariat qui a renié les Valeurs Fondamentales africaines de Fraternité vraie et de solidarité.

Nous devrions donc nous renforcer pour faire face à tous leurs Projets d’assauts funestes contre nos pays.

Par Elhadj MAIGA Alzouma

