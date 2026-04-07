Commission mixte de coopération Niger – Maroc : réunion des experts

Le Directeur général des relations bilatérales, M. Djibo Barikoye, représentant le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, a présidé, hier lundi 6 avril 2026, la cérémonie d’ouverture de la réunion des experts préparatoire à la 5ème session de la Commission mixte Niger-Maroc, au Palais des Congrès de Niamey, rapporte l’agence nigerienne de presse.

Cette rencontre vise à examiner le cadre juridique et politique de la coopération bilatérale entre le Niger et le Maroc, en vue de son renforcement et de son adaptation aux évolutions socio-économiques des deux pays.

Dans son allocution d’ouverture, le représentant du ministre a, au nom des autorités nigériennes, souhaité la bienvenue à la délégation marocaine, tout en saluant son engagement à prendre part aux travaux malgré les contraintes climatiques, traduisant ainsi l’importance accordée au raffermissement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

Il a rappelé que depuis 2017, la tenue régulière des sessions de la Grande Commission mixte de coopération a connu des difficultés, liées notamment aux contraintes d’agenda des responsables des deux parties ainsi qu’à la dynamique des échanges au niveau multilatéral.

Toutefois, a-t-il indiqué, cette situation ne saurait reléguer au second plan la coopération bilatérale nigéro-marocaine, d’où la volonté des autorités actuelles de redynamiser ce cadre à travers la tenue de cette 5ème session à Niamey.

Le Directeur général a également souligné que l’évolution du contexte socio-économique, conjuguée à l’émergence de nouveaux enjeux mondiaux, impose une adaptation de la coopération bilatérale aux réalités actuelles.

Pour sa part, le chef de la délégation marocaine, M. Abdellah Boutadghart, a exprimé sa gratitude aux autorités nigériennes pour l’accueil chaleureux et la qualité de l’organisation de la réunion, tout en saluant l’excellence des relations entre le Niger et le Maroc, fondées sur la fraternité et le respect mutuel.

Il a souligné que cette coopération, en constante évolution, constitue un modèle de partenariat Sud-Sud, soutenu par les plus hautes autorités des deux pays et marqué par une implication croissante des secteurs public et privé.

Il a également indiqué que cette rencontre vise à redynamiser la coopération bilatérale et à renforcer les échanges dans plusieurs domaines clés, notamment la sécurité, le transport, l’agriculture, la santé et la formation.

Enfin, il a annoncé la préparation de plusieurs accords et instruments juridiques destinés à élargir davantage le partenariat et à promouvoir un développement mutuellement bénéfique. Notons que la cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Niger, M. Mohamed Iboumraten, ainsi que de l’ambassadeur de la République du Niger au Maroc, M. Abdoulaye Keita.