Une trentaine de syndicats de travailleurs précédemment affiliés à la CNT se désaffilient pour créer la CNTN

Après plusieurs mois de bataille judiciaire, une trentaine de syndicats a quitté la cnt pour créer la cntn.

Selon l’agence nigerienne de presse, une trentaine de syndicats de travailleurs s’associent pour créer la confédération nationale des travailleurs du Niger (CNTN), dont la déclaration constitutive a eu lieu, ce lundi 06 Avril 2026, à Niamey.

Ces formations syndicales sont issues de la centrale CNT à laquelle elles viennent de se désabonner pour des raisons qu’elles ont énumérées dans cette déclaration lue par Salifou Nana Seidi.

« Les syndicats signataires de la présente déclaration, réunis en assemblée générale constitutive, décident (…) de leur désaffiliation de la confédération Nigérienne du Travail CNT à compter de ce jour 6 avril 2026, pour créer une nouvelle centrale syndicale dénommée : Confédération Nationale des Travailleurs du Niger pour la Dignité (CNTN-DIGNITÉ), a lancé dans la déclaration, Mme Salifou Nana.

Selon elle, plusieurs raisons sont à la base de la création de cette centrale, parmi lesquelles elle a mentionné « la crise profonde et prolongée que connait l’ancienne centrale syndicale à partir de l’expiration en novembre 2025, du mandat de l’organe dirigeant, crise marquée par des conflits de légitimité, des décisions controversées, des exclusions unilatérales et irrégulières des syndicats affiliés, des blocages d’accès aux locaux par le recours aux forces publiques, et une paralysie complète des instances statutaires ».

Celle qui a donné lecture de cette déclaration, a aussi fait cas de ce qu’elle a appelé de « procès interminables et l’ingérence de volontés personnelles » qui ont rendu « impossible tout dialogue social serein et toute représentation effective des travailleuses et des travailleurs du Niger ».

Cette situation, a-t-elle ajouté, a occasionné « le retrait de confiance des partenaires nationaux et internationaux né de cette crise ».

Les fondateurs de la toute nouvelle centrale syndicale ont ainsi indiqué que leur structure a vu le jour dans le but de défendre les droits matériels et moraux des travailleuses et des travailleurs ; de promouvoir la justice sociale, l’égalité des chances et lutter contre toutes les formes de discrimination et de renforcer l’unité syndicale nationale et l’indépendance du mouvement syndical.

Ils aspirent aussi à « participer activement à la refondation du Niger pour la souveraineté économique, la paix sociale et le développement durable » et à « défendre les valeurs républicaines ainsi que de veiller à la préservation et la valorisation des potentiels de notre pays ».

Selon ses textes fondateurs, la CNTN-DIGNITÉ peut s’affilier à des regroupements d’organisation au niveau national, régional et international. Un Bureau provisoire est mis en place qui a la responsabilité morale et juridique et aussi de conduire les activités de la CNTN-DIGNITE jusqu’au congrès.

Il ya trop de syndicats et de centrales au Niger, qui, malheureusement ne travaillent pas pour les travailleurs.

En effet, la majorité de ces structures ne servent que les intérêts des responsables syndicaux.

A l’instar des ONG, le gouvernement devrait y jeter un coup d’œil dans ce secteur afin de l’assainir. C’est aussi cela la refondation.

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