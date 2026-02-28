Ce document a été conçu pour offrir une vision structurée, factuelle et accessible du positionnement de l’Entreprise MOREY au Niger et dans l’espace sous-régional. Il s’appuie exclusivement sur des sources publiques identifiables et vérifiables, notamment l’Agence Nigérienne de Presse, le quotidien national Le Sahel, le journal Les Echos du Niger, ainsi que sur des communications officielles de l’entreprise. L’objectif est de présenter, sur des bases documentées, la trajectoire d’un acteur économique nigérien dont la présence s’affirme à travers des réalisations concrètes, des gestes à portée collective et une reconnaissance institutionnelle croissante.

L’Entreprise MOREY a été créée en 2001 au Niger. Depuis plus de deux décennies, elle évolue dans le secteur des infrastructures et des travaux publics avec une ambition constante : bâtir dans la durée et inscrire son action dans une logique de crédibilité nationale. Cette longévité, rare dans le paysage entrepreneurial, témoigne d’une capacité d’adaptation et d’une constance dans l’effort qui fondent sa réputation. Son fondateur et dirigeant, Monsieur Mahamane Moussa Morey, Ingénieur d’État en industrie, porte cette trajectoire d’entrepreneuriat fondée sur la compétence technique, la rigueur opérationnelle et le sens de la responsabilité. Formé aux exigences de l’ingénierie moderne, il incarne une génération d’entrepreneurs qui ont fait le choix précoce de miser sur la qualité et le respect des engagements comme seuls leviers de différenciation durable. Au fil des années, l’entreprise s’est affirmée comme un acteur visible dans l’espace public nigérien. Cette présence repose sur des réalisations concrètes relayées par des sources institutionnelles et médiatiques, attestant d’un enracinement progressif dans le tissu économique et social du pays. Son ancrage à Niamey, au quartier Koubia-Nord, répond à une logique opérationnelle évidente pour un acteur de travaux publics et de services, car cette implantation le place au contact direct des administrations, des collectivités, des principaux axes logistiques et des besoins urbains structurants (ANP, 15 août 2025).

La réhabilitation de la route Terminus-Gamkalé-Saga à Niamey constitue une référence majeure dans le parcours de l’entreprise. Le lancement des travaux a été officiellement annoncé le 25 mars 2020 par l’Agence Nigérienne de Presse, confirmant la capacité d’exécution de MOREY sur des axes urbains structurants (ANP, 25 mars 2020). Le quotidien national Le Sahel a également précisé que les travaux étaient confiés à l’entreprise MOREY, avec un délai contractuel annoncé, ce qui confirme son rôle dans un projet d’envergure nécessitant une maîtrise technique et une organisation rigoureuse (Le Sahel, 2020). Dans cette continuité, l’axe Niamey-Balleyara-Loga, voie stratégique et très fréquentée reliant la capitale à l’intérieur du pays, fait l’objet de travaux de réhabilitation dans le cadre de la politique nationale d’entretien routier (Les Echos du Niger, 29 avril 2025). Cet axe constitue un corridor vital pour le transport de marchandises, la mobilité des populations et la circulation économique. Les interventions engagées participent directement à la sécurisation et à la durabilité d’une infrastructure essentielle au développement territorial, démontrant la capacité de l’entreprise à intervenir sur des voies de première importance. L’entreprise est également intervenue dans la réalisation d’ouvrages de drainage dans la ville de Niamey, comprenant la mise en place de collecteurs et de chaussées drainantes (publication Facebook officielle de l’Entreprise MOREY). Ces travaux contribuent à améliorer la résilience urbaine face aux inondations et à préserver la qualité des voiries dans un contexte climatique exigeant. Ils illustrent une attention portée aux problématiques durables d’aménagement, au-delà de la seule construction routière. Par ailleurs, la présence de MOREY comme représentant exclusif de grandes marques internationales d’engins et de camions, notamment Shantui et Shacman, ainsi que l’exploitation d’une station de concassage de granite, témoigne d’une intégration verticale qui sécurise ses approvisionnements et garantit la continuité de ses chantiers. Cette maîtrise de toute la chaîne logistique, de l’approvisionnement en matériaux à la maintenance interne des engins, constitue un atout concurrentiel majeur dans un environnement où les ruptures peuvent compromettre le respect des délais.

L’année 2025 marque une étape importante en matière de reconnaissance institutionnelle. Le 19 février 2025, lors d’une cérémonie au Ministère des Transports et de l’Équipement, le PDG de l’Entreprise MOREY a reçu la médaille de la souveraineté “Sarauniya Mangou” (Le Sahel, 20 février 2025). Selon la publication du quotidien Le Sahel, cette distinction est liée à la réhabilitation de la voie d’accès de l’Université Abdou Moumouni menant au CHU de Lamordé. Cette reconnaissance officielle confirme l’impact social et institutionnel des interventions réalisées. Elle souligne que l’activité de l’entreprise dépasse le cadre contractuel pour s’inscrire dans une dynamique de contribution à l’intérêt général. La médaille “Sarauniya Mangou” n’est pas une simple décoration honorifique ; elle consacre plus de vingt années d’investissement constant dans les infrastructures et le développement économique, et place MOREY dans le cercle des entreprises reconnues pour leur appui aux politiques publiques. Le 15 août 2025, l’Agence Nigérienne de Presse rapporte le don par l’Entreprise MOREY de deux engins à la Ville de Niamey, une niveleuse SG21 B6 et une chargeuse SL 50 WN6, pour une valeur annoncée de plus de 184 millions de FCFA (ANP, 15 août 2025). Ce geste renforce directement les capacités techniques de la municipalité en matière d’entretien et d’aménagement urbain. La cérémonie de remise, tenue au garage municipal en présence de l’Administrateur délégué de la ville, a été qualifiée d’acte patriotique exemplaire, démontrant la capacité des opérateurs nationaux à investir dans l’intérêt général. Le 16 décembre 2025, le quotidien Le Sahel relate la réception de 158 motos offertes par l’Entreprise MOREY au Ministère de l’Équipement et des Infrastructures, présentées comme une contribution aux efforts de sécurisation, en particulier dans la zone de défense numéro 9 (Le Sahel, 16 décembre 2025). Cette action s’inscrit dans un contexte où la sécurisation des axes routiers est un enjeu central pour la stabilité et la fluidité économique. Elle illustre la capacité de) l’entreprise à répondre présent dans les moments cruciaux, en apportant un soutien matériel direct aux forces engagées sur le terrain.

Pris dans leur ensemble, ces faits publics dessinent une cohérence remarquable. MOREY intervient sur des infrastructures stratégiques, soutient les collectivités locales, appuie les institutions nationales et bénéficie d’une reconnaissance officielle pour ses contributions. Cette continuité entre capacité technique, engagement concret et visibilité institutionnelle nourrit un capital confiance durable, qui constitue la ressource la plus précieuse d’une entreprise en quête de partenariats. Ce que révèlent les faits publics disponibles, c’est une entreprise qui ne se limite pas à l’exécution de marchés. Elle apparaît aussi dans des actes visibles, assumés, immédiatement utiles à la collectivité et aux institutions. Le don d’engins à la Ville de Niamey a une valeur opérationnelle directe pour l’entretien urbain (ANP, 15 août 2025). L’appui en motos remis au Ministère intervient dans un cadre de sécurisation (Le Sahel, 16 décembre 2025). La médaille “Sarauniya Mangou” formalise une reconnaissance liée à une action concrète d’accès routier et de service public (Le Sahel, 20 février 2025). Le marqueur central est la cohérence entre trois registres : l’infrastructure, l’utilité publique et la reconnaissance. C’est précisément ce triptyque qui construit, dans l’espace public, une image d’entreprise partenaire, et pas seulement prestataire. La presse nationale qualifie explicitement certains gestes d’appuis matériels comme des actes à portée patriotique, en les replaçant dans un discours de mobilisation nationale (Le Sahel, 16 décembre 2025). Ce vocabulaire n’est pas neutre. Il installe MOREY dans une narration d’entreprise qui “répond présent”, et qui investit sa réputation dans des actions visibles, difficilement contestables, car elles ont lieu publiquement et sous l’autorité d’institutions. Cette trajectoire est d’autant plus solide qu’elle repose sur des preuves, pas sur des intentions. Les actes sont datés, décrits, publiés par des sources officielles. Ils constituent une matière factuelle qui résiste à l’épreuve du temps et peut être mobilisée dans toute démarche de partenariat ou de développement.

À l’horizon 2026-2030, la trajectoire de l’Entreprise MOREY peut s’appuyer sur ces références établies pour envisager des perspectives cohérentes avec son parcours documenté. La consolidation des acquis nationaux sur des projets mesurables, l’élévation continue des standards techniques et de sécurité, l’approfondissement des partenariats avec l’État et les collectivités constituent des axes naturels de progression. Mais au-delà du cadre national, les atouts de MOREY pour un rayonnement sous-régional sont réels. Sa capacité à mobiliser du matériel et à évoluer dans des cadres institutionnels exigeants est précisément ce qui facilite, en général, l’accès à des partenariats dans l’espace UEMOA et CEDEAO, ainsi que dans l’espace AES regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, surtout sur les corridors, les travaux urbains et les infrastructures de désenclavement. Le savoir-faire technique éprouvé sur des axes comme Niamey-Balleyara-Loga (Les Echos du Niger, 29 avril 2025), la maîtrise de toute la chaîne de valeur grâce à l’intégration verticale, le capital de confiance accumulé auprès des institutions, et la position géographique du Niger au cœur de l’espace sahélien sont autant d’atouts pour envisager une ouverture mesurée mais déterminée vers les marchés voisins, en particulier au Burkina Faso et au Mali. L’enjeu, pour les années à venir, sera de traduire les preuves nationales en arguments de crédibilité sous-régionale, sans surpromettre, en capitalisant sur les références déjà publiées par l’Agence Nigérienne de Presse et Le Sahel. La matière la plus solide, ici, reste les actes datés, décrits et validés par l’autorité des sources institutionnelles.

Créée en 2001 et présente dans des réalisations à forte portée stratégique telles que l’axe Niamey-Balleyara-Loga, les travaux de drainage urbain de Niamey ou la réhabilitation de la route Terminus-Gamkalé-Saga, l’Entreprise MOREY s’affirme aujourd’hui comme un partenaire clé du développement national. Les éléments publiquement établis montrent une entreprise qui conjugue exécution technique, contribution à l’intérêt collectif et inscription durable dans le paysage institutionnel du Niger. Cette combinaison rare ouvre naturellement la voie à une présence renforcée au Niger et, à terme, dans l’espace sous-régional, notamment au sein de l’Alliance des États du Sahel avec le Burkina Faso et le Mali.

