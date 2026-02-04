L’ Association Droit et Développement Adrodev Niger réaffirme son soutien ferme au président de la république et aux FDS.

A la suite de l’attaque terroriste contre la base militaire 101 de l’aéroport international diori hamani de Niamey et la campagne haineuse contre les autorités nigériennes de certains renégats, l’association droit et développement adrodev Niger, fidèle à son habitude a sorti un communiqué de presse pour soutenir les autorités compétentes et fustiger l’ingratitude des autorités ivoiriennes.

Dans son communiqué de presse , l’Association Droit et Développement Adrodev Niger indique avoir “vécu avec stupeur et grande indignation, la terrible attaque criminelle perpétrée par la France et ses suppôts africains contre l’aéroport international Diori Hamani de Niamey.

Grâce à DIEU et à la vaillance des forces de sécurité Nigérienne, l’attaque a été repoussée et l’ennemi neutralisé.

Adrodev Niger fustige et condamne cet acte lâche et barbare commis par des cerveaux pétrifiés et des traîtres aux ordres, d’une France à l’agonie, aidée par des criminels africains.”

Admirative de la réaction rapide et professionnelle des forces de défense et de sécurité, Adrodev Niger, ” félicite et salue le courage et la détermination des forces armées Nigériennes, unies derrière le Chef Suprême des Armées, le Président de la République, Chef de l’Etat, le Général d’Armée Abdourahame Tiani qui ont infligé une mémorable correction aux forces du mal.

Adrodev Niger soutient fermement la déclaration du Président de la République, Chef de l’Etat, le Général d’Armée Abdourahame Tiani qui a affirmé : « Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Ouattara, que nous les avons suffisamment entendus aboyer ; qu’ils s’apprêtent à leur tour à nous entendre rugir. »

Réagissant à la réaction épidermique des autorités ivoiriennes et des propos malsains de certains ivoiriens et béninois,

Adrodev Niger “condamne avec la dernière énergie les propos haineux et discriminatoires de certains cercles d’ivoiriens appelant à des représailles contre la paisible communauté des Nigériens installés en côte d’ivoire et contre les autorités Nigériennes.

Adrodev Niger réaffirme que demander au Président Tiani de présenter des excuses pour avoir dit la vérité crue sur les agissements mesquins et sournois du Président Alassane Dramane Ouattara est une aberration.

Ce n’est un secret pour personne, tous les criminels, les malfrats, les traîtres, les renégats et les apatrides de la confédération de l’AES sont actuellement en côte d’ivoire où ils sont entretenus et financés par les Autorités Ivoiriennes pour déstabiliser l’AES et assassiner les dirigeants de l’AES.

C’est pourquoi, ADRODEV Niger proclame à haute et intelligible voix, que la capitale économique ivoirienne, Abidjan est devenue ces derniers temps, la plaque tournante du terrorisme en Afrique de l’ouest et ses dirigeants sont les parrains et sponsors de ce terrorisme abject.

Qu’il soit clairement entendu par tous, le LION ne s’excuse jamais, surtout pas devant des pantins de l’impérialisme français, ni des toutous de Macron.”

Rappelant les évènements douloureux vécus par la côte d’ivoire lors de la rébellion et de la crise post électorale, Adrodev Niger ” rappelle à tous ceux qui ont la mémoire courte que c’est le Niger à travers le sacrifice de ses forces armées qui a sauvé le Président Ouattara, lorsque la France a confisqué le pouvoir au Président Gbagbo pour installer sa marionnette.

Le contingent Nigérien était aux premières loges pour sécuriser le nouveau pouvoir ivoirien, jusqu’à son installation définitive.

Et pourtant malgré cet immense service rendu, le Président Ouattara était le plus virulent de tous les Chefs d’Etats de la CEDEAO contre le Niger après les évènements salvateurs du 26 juillet 2023.

Il était à la base des sanctions criminelles imposées à notre Pays et il se gargarisait d’avoir mobilisé un contingent pour envahir le Niger. Heureusement DIEU a sauvé l’armée ivoirienne, sinon elle allait connaître la plus grande humiliation de sa vie.

Nous disons que danser, c’est permis à tout le monde, mais faire la guerre, il faut des Hommes”.

Devant la persistance de la propagation des fausses nouvelles et des réactions négatives contre le Niger, ses dirigeants et ses fds,

ADRODEV Niger martèle , “nous le disons haut et fort, les chiens ont suffisamment aboyé, il est temps d’entendre le rugissement du lion.

Ce rugissement doit être si fort et si dissuasif afin que chacun comprenne que la confédération de l’AES est un roc solide, prêt à toutes les éventualités.

Adrodev Niger sollicite aussi du Gouvernement une application pleine et entière de la loi sur la Cybercriminalité.

En effet, après l’attaque terroriste contre l’aéroport international Diori Hamani de Niamey, trop d’informations mensongères ont circulé et continuent de circuler sur les réseaux sociaux.

Ces faits sont consécutifs d’Infraction à la Loi sur la Cybercriminalité.”

En conclusion de son communiqué de presse, le président de l’association droit et développement adrodev Niger, Elh Daouda tankama, souligne: “

Nous rappelons aux uns et aux autres, que cette loi sur la Cybercriminalité au Niger, a été renforcée par l’ordonnance N °2024-28 du 7 juin 2024, modifiant la loi n° 2019-33 du Juillet 2019, portant la répression de la cybercriminalité au Niger et elle pénalise sévèrement les infractions numériques.

En effet , selon les dispositions de :

Article 29(nouveau) : Diffamation par un moyen de communication électronique.

Est puni d’une peine d’emprisonnement de (1) à (3) ans et d’une amende d’un million (1 000 000) à cinq million (5 000 000) de francs CFA,

Quiconque profère une allégation ou impute un fait de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps par le biais d’un moyen de communication électronique.

Il ne peut être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.

Article 31 (nouveau) : Diffusion de données de nature à troubler l’ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine.

Ets puni d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions de francs CFA quiconque produit, met à la disposition d’autrui ou diffuse des données de nature à troubler l’ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine par le biais d’un moyen de communication électronique.

Il ne peut être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au suris.

L’infraction est constituée même lorsque les données produites et diffusées sont avérées. “

Enfin, l’Association Droit et Développement Adrodev Niger sollicite donc la pleine application de ces dispositions et le lancement des mandats d’arrêts internationaux contre traîtres et renégats qui depuis l’extérieur continuent à attaquer le Niger et ses institutions.

A cette ère de mobilisation générale pour la défense de la patrie aucun sacrifice n’est de trop.

Tous ensemble pour la victoire finale”.

Namalka bozari