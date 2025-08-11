Coopération AES : le Niger présente le projet salkadamna à la confédération de l’AES

Le projet du complexe charbonnier de salkadamna constitue l’un des projets structurants phares du ministère de l’énergie.

Le projet est composé notamment d’une mine à ciel ouvert, d’une centrale thermique à charbon 600 mégawatts, des lignes de transmission (poste de transformation associés) et une usine de briquettes de charbon.

C’est ce projet que la ministre nigérienne de l’énergie a présenté aux présidents Goïta du Mali et Traoré du Burkina Faso.

Le Président de la Transition, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a reçu en audience le vendredi 8 août 2025 Mme le Ministre de l’Énergie de la République du Niger, Pr Amadou HAOUA. Elle était porteuse d’un message de Son Excellence le Général d’Armée Abdrahamane TIANI, Président de la République du Niger, à son homologue malien. Mme le Ministre était accompagnée de son homologue malien de l’Énergie et de l’Eau, M. Boubacar DIANÉ.

À l’issue de l’audience, Mme le Ministre a remercié le Président de la Transition pour l’accueil réservé et son écoute attentive. Elle a transmis les salutations et remerciements de Son Excellence le Général Abdrahamane TIANI pour l’engagement constant du Mali en faveur de l’intégration régionale.

Pays riche en ressources énergétiques, le Niger « a fait le choix stratégique de valoriser ses ressources minières, en particulier le charbon, afin de répondre à la situation énergétique qui prévaut dans notre pays, mais aussi dans toute la région », a expliqué Mme le Ministre de l’Énergie. C’est dans cette dynamique que s’inscrit le projet structurant du complexe charbonnier de Salkadamna. « C’est un projet ambitieux et intégrateur, d’une capacité de production électrique modulaire de 5 200 MW », précise Mme Amadou HAOUA, pour qui ce projet a été conçu dans « le but de répondre aux besoins croissants en électricité de notre région ».

Mme le Ministre de l’Énergie souligne que l’objectif de cette audience était d’inviter la République sœur du Mali à « se joindre à cette initiative de dynamisme collectif », qui dépasse le seul cadre énergétique pour devenir un engagement en faveur de la souveraineté, du développement et de la solidarité africaine.

Son Excellence le Général Assimi GOÏTA « nous a assurés de son engagement ferme à s’associer à cette dynamique, à cette initiative, pour relever le défi, à l’instar du Burkina Faso qui est déjà mobilisé pour y faire face », s’est-elle réjouie. Mme le Ministre a enfin salué l’engagement des trois chefs d’État, dont le leadership et la vision commune ouvrent la voie à un avenir énergétique souverain pour la région.

Auparavant, la ministre a présenté ce projet de complexe charbonnier au Capitaine Ibrahim TRAORÉ

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu en audience une délégation de la République du Niger, conduite par la Ministre de l’Énergie, et porteuse d’un message du Président nigérien, le Général d’Armée, Abdourahamane TIANI, à son homologue burkinabè.

Selon la Ministre nigérienne de l’Énergie, le Pr Haoua AMADOU, « nous avons eu l’occasion, un grand honneur et une fierté, d’échanger sur un projet structurant, le projet du complexe charbonnier de Salkadamna. Un projet qui s’inscrit dans une vision de coopération renforcée des États du Sahel ».

Pr Haoua AMADOU précise que ce projet a pour objectif de jeter les bases de la souveraineté énergétique des États de la Confédération des États du Sahel et aussi de contribuer à l’indépendance énergétique durable de la région.

Pour ce faire, « sur instruction du Général Abdourahamane TIANI, nous avons sollicité que le Burkina Faso s’associe à cette dynamique pour que ce projet soit porté à une dimension régionale et pour montrer à nos partenaires que c’est un projet non pas pour un peuple, mais pour toute la région du Sahel », ajoute l’émissaire nigérienne à sa sortie d’audience.

La concrétisation de ce projet permettra à coup sûr à la confédération de l’AES de résoudre en grande partie le problème énergétique qui sévit dans la sous région.

