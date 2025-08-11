Les forces armées de l’AES mettent en déroute et détruisent une base terroriste

Les forces armées Nigériennes, Maliennes et Burkinabé ont mutualisé leurs efforts pour détruire une base terroriste astronomique dans la zone des trois frontières.

Le vendredi dernier a été une journée noire pour les forces du mal qui se sont retrouvées en quelques heures en enfer sous le feu conjugué des forces armées coalisées de l’AES.

En effet , ce vendredi 08 Août 2025, ‘une patrouille aérienne de routine des vecteurs aériens du Mali ont repéré une base énorme dans le septentrionale des trois pays de l’AES.

Vu la superficie de la base terroriste, les vecteurs aériens du Mali ont décidé de faire appel aux aéronefs du Niger et du Burkina Faso en vue de combiné l’intensité des frappes, et de ne laisser aucun échappatoire aux ennemis.

Ainsi, après une parfaite combinaison, les vecteurs aériens des trois pays ont déversé un déluge de feu avec des frappes aller-retour pour arriver à bout de la base. Plusieurs terroristes,moyens logistiques, équipement de guerre sont détruits.

La montée en puissance des forces coalisées permettra à coup sûr de vaincre l’hydre terroriste, en dépit du soutien de certains états voyous.

Tam tam info news