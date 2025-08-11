Le Niger nationalise la société d’exploration et de production d’or SML. SA

Dans le cadre de sa politique de pleine souveraineté et de maîtrise totale des richesses de son sous sol, le Niger a décidé de la nationalisation de la société des mines de liptako.

Le Président de la République, Chef de l’Etat, le Général d’Armée ABDOURAHAMANE TIANI, a signé, ce vendredi 08 Août 2025, une ordonnance portant nationalisation de la Société des Mines du Liptako (SML) SA, rapporte un communiqué du Secrétariat du gouvernement.

La SML SA, société de droit nigérien, dispose de deux (2) permis pour grande exploitation minière d’or, en l’occurrence, le permis Samira Libiri renouvelé par décret du 20 novembre 2019 pour une durée de 5 ans et le permis de Boulondjounga.

En mai 2019, la Société de Patrimoine des Mines du Niger (SOPAMIN), société d’Etat, a cédé 80% de ses actions dans la Société des Mines du Liptako (SML) SA au groupe McKinel Resources Limited, à travers une convention de cession d’actions.

En contrepartie, le groupe McKinel Resources Limited s’était engagé à redresser et à développer la SML SA en mobilisant des moyens financiers importants et en respectant divers engagements opérationnels, financiers et sociaux.

Ainsi : le groupe Mckinel Resources Limited s’est engagé à mettre les moyens nécessaires pour la reprise des activités d’exploitation minière de la SML SA ; le Ministère en charge des Mines s’est engagé à renouveler les conventions et à octroyer des permis demandés par SML SA pour faire la recherche et assurer la continuité de l’Exploitation à la SML SA.

Six (6) ans après cette cession d’actions, révèle un communiqué du gouvernement nigérien, »il est constaté de graves manquements du groupe McKinel Resources Limited aux obligations contractuelles et une situation économique alarmante de la SML SA.

Au titre des manquements aux obligations contractuelles un plan d’investissement global incluant un plan d’investissement indicatif d’au moins 10 millions de Dollars USD, qui devrait être élaboré dans un délai de trois (3) mois suivant la prise de contrôle, n’a jamais été fourni par cette société.

Le non-respect de cet engagement a eu pour conséquences immédiates l’accumulation des arriérés de taxes et des salaires entrainant un manque de visibilité sur les réserves minières à exploiter et un endettement important, aggravé par l’absence de nouveaux investissements.

Il faut relever, par ailleurs, que la SML SA est redevable de plusieurs dettes fiscales vis-à-vis de l’Etat du Niger.

Au total, la situation de l’endettement de la SML SA en fin novembre 2024, a eu pour conséquences notamment :

– un fonctionnement partiel de la mine et de l’usine, avec des arrêts répétitifs;

– la mise en chômage technique des employés suivie de leur licenciement, réduisant ainsi l’effectif de la SML SA de plus de 50% ;

– le non-paiement des salaires à temps, le manque de couverture d’assurance santé et d’assurance vie ;

– le non-paiement des cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale exposant ainsi les employés à une précarité sans précédent ;

– les ruptures dans l’approvisionnement sur le site.

Pour sa part, l’Etat du Niger a accordé toutes les facilités nécessaires pour une meilleure reprise des activités de cette société.

Au regard de ces manquements, dans l’optique de sauver cette entreprise hautement stratégique, »l’Etat du Niger a pris la décision de nationaliser la SML SA. Cette mesure s’inscrit dans la droite ligne de la vision du Président de la République, Chef de l’Etat, celle de favoriser l’appropriation intégrale par le peuple Nigérien de ses ressources naturelles » conclut le communiqué du gouvernement.

L’exportation des pierres précieuses, semi-précieuses et des météorites suspendue

Le Président de la République, Chef de l’Etat, le Général d’Armée ABDOURAHAMANE TIANI, a signé, le vendredi 08 Août 2025, un décret portant suspension de l’exportation de certaines substances minières.

Aux termes de ce décret, indique un communiqué du Secrétariat général du gouvernement « dans le but de préserver les ressources naturelles nationales, de favoriser leur transformation et d’assurer une traçabilité de leur exploitation, l’exportation des Pierres précieuses, des Pierres semi-précieuses et des météorites est suspendue sur toute l’étendue du territoire national. »

« Toutefois, des dérogations à cette mesure peuvent être accordées par arrêté du Ministre chargé des Mines, à la demande des personnes intéressées. Ces dérogations seront accordées au cas par cas dans l’intérêt du pays. » a fait savoir le communiqué rapporté par l’agence nigerienne de presse.

A cet égard, les Forces de Défense et de Sécurité sont instruites pour saisir toutes substances minières répondant aux caractéristiques de celles qui sont citées dans ce décret, à moins qu’elles ne soient accompagnées de l’arrêté de dérogation, poursuit la même source.

»Les contrevenants aux dispositions de ce décret sont passibles des sanctions prévues par la législation en vigueur, notamment la loi minière » avertit le gouvernement.

Tam tam info news