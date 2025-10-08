Dakar mobilise l’Afrique pour le Forum Invest in Sénégal

Des chefs d’État et de gouvernement de Guinée-Bissau, du Burkina Faso, du Niger et d’Afrique du Sud sont arrivés lundi à Dakar pour participer au forum économique prévu les 7 et 8 octobre au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio.

Le Sénégal a accueilli lundi 6 octobre plusieurs chefs de délégations africaines venus participer au Forum « Invest in Sénégal » (FII Sénégal), prévu les 7 et 8 octobre 2025 au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio, à 30 kilomètres de Dakar.

Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, s’est rendu à Dakar à l’invitation de son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Le chef d’État bissau-guinéen devrait tenir des réunions bilatérales avec le président sénégalais pour aborder des questions d’intérêt commun dans les domaines économique et politique.

Les Premiers ministres du Burkina Faso, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, et du Niger, Ali Mahamane Lamine Zeine, ont également été accueillis à l’aéroport international Blaise Diagne par leur homologue sénégalais Ousmane Sonko. Le Vice-président sud-africain Paul Shipokosa Mashatile est arrivé en fin de soirée.

Ce forum économique, placé sous le thème « Connecter les opportunités, bâtir l’avenir« , réunira plusieurs acteurs publics et privés venus du monde entier. L’événement offre une plateforme stratégique pour promouvoir les opportunités d’affaires et le développement économique au Sénégal et dans la sous-région.

Les chefs de délégations devraient tenir des audiences et des rencontres bilatérales avec des partenaires techniques et financiers en marge du forum.

Forum Invest : Dakar renforce ses liens avec l’AES

Dans un contexte de recomposition des alliances régionales, la visite des chefs de gouvernement burkinabè et nigérien à Dakar illustre la stratégie diplomatique pragmatique du Sénégal, qui mise sur la coopération bilatérale avec les pays de l’AES tout en plaidant pour une sortie de crise inclusive au sein de la Cédéao.

Placée sous le thème « Connecter les opportunités, bâtir l’avenir », cette rencontre économique réunira plusieurs acteurs publics et privés venus du monde entier. La participation des chefs de gouvernement burkinabè et nigérien souligne la volonté de ces pays, aux côtés du Mali, de renforcer la coopération régionale au sein de la Confédération des États du Sahel (AES) et de promouvoir les investissements à l’échelle régionale.

Au programme de leur séjour à Dakar figurent des audiences, des rencontres bilatérales avec des partenaires techniques et financiers, ainsi que la visite d’expositions et de sites mémoriels. Pour le Burkina Faso et le Niger, ce forum s’inscrit dans une stratégie de diplomatie économique proactive visant à faire de leurs pays des destinations d’investissement crédibles et résilientes.

Une diplomatie de rééquilibrage dans un contexte régional recomposé

Cette présence des Premiers ministres burkinabè et nigérien à Dakar s’inscrit dans la stratégie diplomatique pragmatique du Sénégal face à la fracture inédite de la Cédéao. Alors que le Mali, le Burkina Faso et le Niger se sont retirés de l’organisation sous-régionale pour former l’AES, le Sénégal a choisi une posture d’équilibre, misant sur une coopération bilatérale renforcée avec ces pays tout en plaidant pour une issue inclusive à la crise régionale.

Cette approche s’est notamment manifestée lors de la visite du Premier ministre Ousmane Sonko à Ouagadougou en mai 2025, où il avait critiqué certaines décisions de la Cédéao, notamment les sanctions contre le Mali et la menace d’intervention militaire au Niger. « Un pays comme le Sénégal n’aurait jamais dû accepter l’embargo contre le Mali », avait-il alors affirmé, tout en soulignant que « les peuples de la région continueront à être des peuples de la Cédéao, quoi qu’on veuille ».

Le Forum Invest In Sénégal devient ainsi un espace symbolique de cette diplomatie de proximité, où le Sénégal se positionne comme un intermédiaire crédible capable de dialoguer avec toutes les parties. La présence de Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, avec qui Ousmane Sonko avait évoqué l’existence de 20 accords ratifiés et 23 autres en discussion lors de sa visite à Ouagadougou, témoigne de cette volonté de préserver les ponts économiques indépendamment des reconfigurations institutionnelles.

De même, l’accueil du Premier ministre nigérien Ali Mahamane Lamine Zeine s’inscrit dans la continuité de la normalisation des relations amorcée avec la visite du ministre sénégalais des Forces armées à Niamey, où il avait évoqué le renforcement des coopérations dans les domaines du commerce et de la connectivité.

Face à une Cédéao fragilisée et une AES en construction, le Sénégal maintient ainsi une posture d’équilibre : critique à l’égard des erreurs passées, favorable à une réintégration inclusive, mais résolument engagé dans une diplomatie bilatérale concrète. Ce forum économique apparaît comme une illustration de cette stratégie qui pourrait faire du pays un pivot régional dans la redéfinition des cadres de coopération en Afrique de l’Ouest.