UEMOA : Le ministre de l’Economie et des finances du Burkina, Dr Aboubakar Nacanabo, désigné Président du conseil des ministres

Après un bras de fer acharné avec la côte d’ivoire, le Burkina Faso a arraché la présidence du conseil statutaire de l’uemoa.

Le ministre de l’Economie et des finances du Burkina, Dr Aboubakar Nacanabo, a été désigné lundi à Dakar, Président du conseil des ministres statutaire de UEMOA, informe l’institution.

Dr Nacanabo, a été désigné par ses pairs à l’issue de la 3e session ordinaire du conseil, tenue au siège de la BECEAO à Dakar. Il succède ainsi à Adama COULIBALY, ministre en charge des Finances et du Budget de Côte d’Ivoire pour un mandat de deux ans conformément à l’article 11 du Traité de l’UEMOA.

