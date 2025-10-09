Le gouvernement Malien rassure sur le carburant

Après plusieurs revers face aux forces armées maliennes, les terroristes ont adopté ces derniers temps, la politique de la terre brûlée. C’est ainsi qu’ils attaquent les camions transportant des vivres et des citernes pour asphyxier certaines villes de l’intérieur du pays.

Ces attaques ont entraîné ces derniers temps, une certaine pénurie de carburant. Face à cette situation, le gouvernement malien rassure la population que des dispositions sont entrain d’être prises pour assurer un ravitaillement régulier des villes concernées.

Le gouvernement malien tente d’apaiser les inquiétudes liées à la pénurie de carburant. Les autorités assurent que les perturbations observées dans l’approvisionnement en hydrocarbures sont temporaires et devraient se résorber dans les prochains jours.

Le gouvernement du Mali a tenu à rassurer la population sur la situation d’approvisionnement en produits pétroliers, alors que plusieurs régions du pays font face à une pénurie persistante. À l’issue de la réunion du Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, présidée le mardi 7 octobre 2025 par le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, un point de presse a été animé par le Directeur général adjoint du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence, Soumaïla Djitteye, et le Président-directeur général de l’Office malien des produits pétroliers (OMAP), Modibo Gouro Diall. Les deux responsables ont dressé un état des lieux complet de la situation et présenté les actions engagées pour rétablir la disponibilité du carburant sur l’ensemble du territoire, rapporte l’agence africaine de presse.

Selon les informations communiquées à la presse, les difficultés d’approvisionnement sont liées à un ralentissement temporaire du transport sur les corridors d’importation, notamment ceux reliant le port de Conakry et celui d’Abidjan à Bamako. Les autorités évoquent des retards dus à la congestion portuaire, à la pression sur la logistique régionale et à des contraintes de sécurité sur certains axes. Des missions techniques ont été dépêchées dans toutes les régions pour évaluer les stocks disponibles, contrôler les grands dépôts, vérifier la situation dans les stations-service et recenser les camions-citernes en transit vers la capitale.

Pour limiter l’impact de ces perturbations, le gouvernement a décidé d’organiser des escortes sécurisées de convois de carburant depuis les frontières jusqu’aux centres de consommation. Des équipes de contrôle ont également été déployées pour s’assurer du respect des prix officiels à la pompe, fixés à 845 francs CFA le litre d’essence super et 780 francs CFA pour le gasoil selon les tarifs en vigueur publiés par l’OMAP. Ces mesures visent à prévenir toute spéculation, à garantir l’équité entre consommateurs et à maintenir la stabilité du marché intérieur.

Soumaïla Djitteye a affirmé que la situation était « passagère » et qu’elle « s’améliorera dans les prochains jours grâce aux efforts coordonnés des autorités de la Transition ». Il a précisé que plusieurs cargaisons de produits pétroliers étaient déjà en route vers le Mali et que leur arrivée imminente permettrait de renforcer les stocks de sécurité et de stabiliser la distribution. Modibo Gouro Diall a, de son côté, salué la mobilisation des opérateurs du secteur, remerciés pour leur sens du devoir et leur collaboration dans un contexte logistique complexe.

Le point de presse a également été l’occasion de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité engagées sur les axes d’approvisionnement, dont la protection reste essentielle au maintien de l’activité économique. Les autorités appellent les consommateurs à la patience et à la responsabilité, assurant que la situation est suivie en temps réel et que toutes les dispositions sont prises pour un retour progressif à la normale dans les jours à venir.

