De la REFONDATION AFRICAINE

Il serait honnête pour nous tous , AFRICAINS TOUT COURT, de reconnaître L’APPORT HISTORIQUE aux DYNAMIQUES SOUVERAINISTES en cours, du M5-RFP du Mali, avec à sa tête Choguel Kokalla MAIGA, à travers l’identification et la mise en pratique du CONCEPT puissant TRANSITION-REFONDATRICE .

Après les États du Sahel dont leTchad, après le Togo , cest MADAGASCAR QUI S’EN APPROPRIE.

Au Cameroun la Puissance du Concept est plus manifeste. Le Candidat Issa Bakary TCHIOROMA Porteur de cette Vision obtient l’adhésion populaire la plus forte, devenant incontestablement l’Élu du Peuple Camerounais.

Le sillon de la conquête de leur souveraineté par les pays africains , est dorénavant bien tracé et balisé : il faut absolument REFONDER L’ÉTAT NEOCOLONIAL, PARACHEVER L’ŒUVRE des PÈRES des INDÉPENDANCES .

Les pays et les Peuples africains, debout pour leur LIBÉRATION TOTALE, iront chacun à son rythme, et suivant sa sociologie politico-historique.

Vive l’Afrique COMBATANTE !

Elhadj MAIGA Alzouma

NIGÉRIEN TOUT COURT

SAHELO-AFRICAIN ENGAGÉ