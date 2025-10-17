Le mot de TamTam Info…

Depuis quelques jours, un bras de fer oppose à nouveau le Niger et son partenaire chinois, la cnpc. A l’origine de cette énième brouille, l’accord pétrolier sur le pipeline qui est disproportionné et qui ne reflète nullement ce partenariat gagnant gagnant tant chanté par les Chinois.

En effet, selon des chiffres en notre possession, c’est 25% pour le Niger et 75% pour les Chinois.

Comme on peut le constater aisément, le Niger est triplement lésé et les Chinois se comportent en maîtres absolus des lieux, gérant le pipeline à leur guise comme dans une Far west.

Ceux qui avaient négocié cette mascarade, les politiciens de l’époque, n’avaient aucun souci pour l’intérêt général. Leur seule préoccupation était de se remplir les poches et d’amasser suffisamment d’argent pour leur formation politique en vue des joutes électorales futures.

Aujourd’hui, les choses ont changé, le Niger est dirigé par des patriotes nationalistes, qui n’ont que le Niger comme seule boussole et l’intérêt de son peuple comme seule préoccupation.

Les accords de partenariat bidons et insensés n’ont plus droit de cité. On remet tout sur la table, on rebelote afin que chacun trouve son compte.

C’est dire, que l’ultimatum donné par le gouvernement à la cnpc pour revoir l’accord sur le pipeline est un acte fort de souveraineté qui doit être soutenu par tous les nigériens sincères.

Nous devons contraindre nos partenaires à nous respecter et à respecter notre pays.

Il ya eu trop de laisser aller dans ce pays, l’heure de dire Stop a sonné.