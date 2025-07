Décès de Yannick Ousmane Keïta : la presse sportive nigerienne perd un de ses meilleurs éléments

La presse nigérienne et le monde sportif sont en deuil. Le vendredi 26 juillet 2025, Dieu le tout puissant a rappelé le journaliste sportif Yannick Ousmane Keita. Alors qu’il était comme chaque jour à son lieu de travail, un malaise fatal est survenu et il a rejoint son seigneur des suites de cette courte maladie.

Sa disparition inattendue laisse un vide immense parmi ses confrères et sa famille.

Reconnu pour son expertise et sa profonde connaissance du monde sportif, Yannick Ousmane Keita était un collaborateur apprécié de plusieurs médias nationaux et

internationaux.

Il était l’ami, le confident de tout le monde .

Grand expert de lutte traditionnelle, du football, Yannick était un touche à tout dans le domaine sportif.

Sa passion pour le sport transparaissait dans chacun de ses articles et reportages, faisant de lui une voix respectée et écoutée.

Avec sa voix puissante et hors du commun, YOK imposait le respect.

Au-delà de ses qualités professionnelles, Yannick Ousmane Keita était particulièrement apprécié pour sa fraternité et son amitié.

Il laisse le souvenir d’un homme chaleureux, toujours prêt à partager ses connaissances et à soutenir ses collègues.

Son absence se fera cruellement sentir au sein de la grande famille de la presse nigérienne, selon l’Agence Nigérienne de Presse (ANP).

Le groupe tam tam info présente ses condoléances les plus émues à la famille biologique du défunt, à ses collègues journalistes et à l’ensemble de la communauté sportive nigérienne.

Qu’Allah lui fasse miséricorde.

Tam tam info news