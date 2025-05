Une saison de pluies excédentaire à tendance normale sur la bande agropastorale du pays prévue en 2025…

Les pluies exceptionnelles enregistrées l’année dernière ont provoqué d’énormes dégâts, inondations, destructions et perte en vies humaines.

Face aux risques réels qui existent, le directeur général de la météorologie nationale tire la sonnette d’alarme.

Le Directeur Général de la Météorologie Nationale du Niger, M. Katiellou Lawan Gaptia a animé, le 16 mai dernier, un point de presse relatif à la prévision saisonnière des précipitations et des caractéristiques agro-climatiques de la saison hivernale 2025 au Niger ainsi que l’analyse climatologique.

A travers cette sortie médiatique, il s’agit pour le Directeur général de la Météorologie Nationale d’informer les populations ainsi que les décideurs pour qu’ils prennent acte des informations issues des services de la météo.

Dans son exposé, M. Katiellou Lawan Gaptia d’indiquer que sur la période de Juillet-Août-Septembre 2025, il est prévu une saison de pluie excédentaire à tendance normale sur la bande agropastorale du pays avec des quantités de pluie globalement supérieures aux cumuls moyens de la période 1991-2020.

Il est prévu pour la saison 2025, un démarrage de saison normal à tardif sur le sud des régions de Tillabéry et Dosso, et précoce à normale sur le reste du pays. Il est aussi prévu pour la saison 2025 une fin de saison tardive à normale sur le Niger, a fait savoir le Directeur Général de la Météorologie Nationale du Niger.

M. Katiellou Lawan Gaptia d’ajouter que » des séquences sèches de durées longues à moyennes sont attendues en début et en fin de la saison sur l’ensemble de la zone agricole.

Par ailleurs, la Direction de la Météorologie Nationale (DMN), a fait des recommandations » étant donné les cumuls de pluies globalement excédentaires à tendance normale prévus sur le Niger, ainsi que les durées de séquences sèches longues à moyennes en début de saison et moyennes à tendance longues en fin de saison. Il est prévu également des écoulements des cours d’eau excédentaires (fleuve Niger, komadougou yobe …) et divers hydrométéorologiques, notamment les inondations, les risques sanitaires, les conditions météorologiques extrêmes, et les sécheresses localisées qui pourraient se produire sur le pays.

Pour faire profiter des aspects positifs et/ou atténuer les impacts négatifs de ces risques sur les populations, les animaux, les cultures et les biens matériels, il est recommandé les actions suivantes : renforcer la communication des prévisions saisonnières et de leurs mises à jour pour informer et sensibiliser les communautés sur les risques des inondations ; exhorter les populations à prendre les mesures nécessaires pour réhabiliter les maisons vulnérables en l’occurrence les maisons en banco ou construire des abris temporaires plus résilients (exemple hangars) pour faire face aux inondations notamment pluviales, soutenir les efforts des médias, des plateformes de réduction des risques de catastrophes, des ONG et du Système d’Alerte Précoce.

Il faut également investir davantage dans les cultures à hauts rendements tolérantes vis-à-vis des conditions humides (riz, canne à sucre, tubercules,..)

Par rapport aux risques de maladies et ennemis des cultures, la Direction de la Météorologie Nationale a recommandé de renforcer les capacités du système national de la santé et des plateformes nationales de réduction de risques de catastrophes; sensibiliser et diffuser des informations d’alerte sur les maladies à germes climato-sensibles notamment ceux sensibles aux conditions humides mais aussi de sécheresse; assainir les agglomérations à travers des opérations de drainage, de curage des caniveaux et de traitement des gîtes larvaire et éviter le contact les eaux stagnantes.

Parlant des dégâts causés par les inondations de l’année passée, M. Katiellou Lawan Gaptia de souligner que » l’année dernière on a eu des inondations presque dans toutes les régions du pays, ce qui n’a jamais été le cas. C’est dire que ce risque est toujours présent et que toutes les mesures de prévention devraient déjà être prises en ce début de saison « .

On se rappelle que l’année dernière, la région de maradi a été la plus touchée par les inondations.

Les travaux de colmatage des ravins et de relogement des sinistrés sont toujours en cours en cette veille d’installation de l’hivernage.

Prions Allah pour une saison pluvieuse féconde avec moins de dégâts.



Par Tam tam info News