La Russie et le Niger signent un mémorandum en matière du nucléaire civil et d’exploitation de l’uranium

Après avoir chassé la France et nationaliser la somair, le Niger a décidé de diversifier ses partenariats stratégiques en matière d’exploitation du nucléaire civil et de l’uranium.

C’est ainsi qu’une forte délégation russe conduite par le ministre de l’énergie séjourne au Niger.

Au terme d’une audience qu’a accordée le Président de la République, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, ce lundi 28 juillet 2025, à une forte délégation russe conduite par le Ministre de l’Énergie, M. Serguei Tsivilev, également Président de la commission intergouvernementale mixte de la partie russe, avec les pays de l’AES, les deux pays ont décidé de renforcer leur partenariat stratégique.

La Coopération entre la Fédération de Russie et le Niger était au centre de l’entretien.

À l’issue de l’audience, le Ministre Russe a tenu à remercier le Président et le peuple nigérien pour l’accueil avant d’indiquer qu’en tant que président de la commission, il a pris la décision d’effectuer sa première visite au Niger .

« Nous avons eu des entretiens assez dynamiques avec mes collègues ministres nigériens », a-t-il ajouté, rappelant qu’il est accompagné d’une forte délégation qui comprend beaucoup de représentants des sociétés russes.

« Nous avons vu beaucoup de présentations sur les possibilités qui sont présentes au Niger et en ce moment nos équipes discutent de comment nous pouvons mettre en œuvre ce potentiel qui existe ici au Niger », a fait savoir le Ministre Russe de l’énergie.

« Le Président nous a aussi informé qu’il va choisir dans le plus bref délai, le coprésident de la commission intergouvernementale mixte, afin de rendre notre travail systémique et régulier et travailler avec nos frères nigériens en coopération étroite », a-t-il précisé.

Pour le Président de la Commission intergouvernementale mixte de la partie Russe, « Nous devons travailler sur la base de la confiance mutuelle, du respect mutuel et davantage mutuel ».

« Notre objectif principal c’est d’accroître le bien-être de la population du Niger et de la population de la Russie », a déclaré M.Serguei, avant d’annoncer qu’ils ont signé un mémorandum en matière du nucléaire civil dans le but d’exploiter l’uranium et de créer un système entier d’exploitation d’uranium.

« Nous avons convenu de former les cadres nationaux qui seront capables de travailler dans nos domaines d’interventions tel que (l’énergie, l’agriculture, la santé, l’éducation), et nous allons aussi préparer les ingénieurs depuis leurs études à l’école, pour qu’ils puissent continuer leurs études aux universités situées en Fédération de Russie », a-t-il ajouté.

« C’est ma première visite au Niger, mais j’ai un sentiment que j’ai beaucoup d’amis ici », a-t-il conclu.

Notons que l’audience s’est déroulée en présence du Ministre d’État, Ministre de la Défense Nationale, du Ministre des Mines, du Ministre des Affaires Étrangères par Intérim, de la Ministre de l’Énergie, du Ministre Directeur de Cabinet du Président, de la Présidente de la HANEA et du Conseiller Mines et Énergie du Président de la République.

Le Niger et la Russie approfondissent leur partenariat stratégique

La République du Niger et la fédération de Russie ont décidé d’approfondir leur partenariat stratégique lors d’une rencontre bilatérale tenue, ce lundi 28 juillet 2025 à Niamey, entre le ministère des Mines du Niger et celui de la Russie.

La délégation russe qui est conduite par M. Serguei Tsivilev, ministre de l’énergie, est composée notamment des représentants de la Présidence de la fédération russe, ainsi que ceux des ministères en charge de l’énergie ; de la Défense ; du commerce et de l’industrie ; des finances ; du transport ; et de l’éducation etc.

Quant à la délégation nigérienne, qui est ‘’pluridisciplinaire, engagée et stratégique’’, elle est conduite par le ministre des mines, le commissaire colonel Ousmane Abarchi et comprend notamment le ministre en charge de la justice, représentant le ministre des Affaires Etrangères ; le ministre du pétrole ; la ministre de l’Energie ; le ministre du commerce et de l’industrie ainsi que des cadres techniques des ministères sectoriels du Niger.

Cette mission russe au Niger s’inscrit dans la continuité des efforts engagés par le Niger depuis le 26 juillet 2023 pour asseoir une coopération bilatérale structurée, respectueuse et tournée vers l’avenir.

Ouvrant les travaux, le ministre nigérien en charge des mines a indiqué qu’ils sont pleinement conscients de l’importance de cette rencontre, de la qualité des échanges qu’elle permettra, et de l’opportunité qu’elle représente pour faire avancer des projets structurants dans des domaines clés de notre développement.

« Nous savons pouvoir compter sur l’expertise, l’innovation et l’expérience russes dans des secteurs aussi cruciaux que les mines, l’énergie, la défense, l’agriculture, l’éducation ou encore l’industrie », a—t-il souhaité.

Après avoir énuméré les potentialités minières du Niger, le commissaire -colonel de souligner qu’ils ont lancé à cet effet « une vision stratégique ambitieuse, qui vise à faire du secteur minier un pilier de croissance durable, de souveraineté économique et de justice sociale ».

Le chef de la délégation nigérienne de faire comprendre que dans un monde traversé par l’instabilité, les mutations technologiques rapides, les tensions géopolitiques et les exigences croissantes des peuples, il est devenu impératif de construire des partenariats stratégiques, durables et équilibrés.

« C’est précisément dans cette perspective que s’inscrit notre coopération avec la Fédération de Russie, structurée autour de secteurs névralgiques pour le développement économique et social du Niger », a-t-il expliqué.

A cette occasion, le Ministre nigérien en charge des mines d’annoncer qu’ils ont identifié des axes de collaboration prioritaires notamment sur la défense, les mines, le pétrole et l’énergie, l’agriculture, l’éducation et la formation, les transports, l’industrie, le commerce et les finances.

« Dans chacun de ces domaines, nous portons une conviction simple mais ferme : c’est en bâtissant des partenariats de contenu, fondés sur des intérêts bien compris et sur une vision de long terme, que nous pourrons impulser un véritable changement de paradigme », a-t-il dit.

Ainsi, à travers cette coopération renouvelée, le Niger et la Russie écrivent ensemble une page nouvelle de relations internationales, où la force du droit, la loyauté des partenaires et la vision partagée prennent le pas sur les logiques d’influence unilatérale.

L’officiel nigérien s’est dit profondément convaincu « que la rencontre de ce jour marquera une étape décisive dans l’approfondissement de notre partenariat stratégique ».

Le ministre Ousmane Abarchi a terminé son intervention par le rappel de la vision du Président de la République du Niger, le général d’armée Abdourahamane Tiani et les principes qui guident désormais nos partenariats internationaux, depuis l’arrivée du CNSP au pouvoir au Niger le 26 juillet 2023.

Ces principes ont pour noms, « le respect de notre souveraineté et de la dignité de notre peuple ; le libre choix de partenaires et la souveraineté sur nos ressources naturelles ; la conclusion d’accords économiques justes et équilibrés qui prennent en compte les intérêts du Niger et de son peuple », a conclu le ministre Ousmane Abarchi.

Auparavant le chef de la délégation russe a réaffirmé leur engagement au renfoncement de la coopération bilatérale.

Après une série de présentations d’opportunités d’investissements au Niger, les échanges entre les deux délégations se sont poursuivis sous forme de déjeuner d’affaires B to G.

Cette visite s’inscrit dans le renforcement des liens entre Niamey et Moscou depuis juillet 2023. Elle fait suite à plusieurs échanges récents, dont des accords militaires signés en 2023 et des rencontres dans le cadre de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Après Niamey, la délégation se rendra au Burkina Faso. Le Niger y voit une chance de diversifier ses partenariats tout en affirmant sa souveraineté.

Tam tam info news