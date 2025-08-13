Déclaration de l’Assemblée Générale de l’Ordre des Avocats du Niger: Dissolution des syndicats du secteur de la Justice…

Mesdames et Messieurs,

Dans un point de presse animé le 8 Août 2025, le Ministre de la justice et des Droits de l’Homme a tenté de justifier les arrêtés illégaux en date de 7 aout 2025 portant dissolution des syndicats du secteur judiciaire.

Ces décisions ne comportent aucune motivation.

Par cet exercice empreint de condescendance, le Ministre de la justice visait à jeter à la vindicte populaire les acteurs judiciaires concernés dont il devrait être le premier garant ;

En effet, en plus d’expliquer sans pouvoir justifier les arrêtés de dissolution des syndicats du secteur judiciaire, il s’arroge la police du parquet gendarme en menaçant les responsables desdits syndicats de poursuite.

Par ces actes d’une gravité sans précédent, le Ministre de la justice assume avec gloire et éclat la compromission de la liberté syndicale, l’indépendance de la justice, la liberté d’expression et même le droit à la défense dans une certaine mesure.

Ainsi, le point de presse alarmant du Ministre de la justice ne peut que susciter la réaction du Barreau du Niger, gardien de l’indépendance de la justice et sentinelle traditionnelle des droits et libertés.

C’est pourquoi, réuni en Assemblée Générale extraordinaire ce Mardi 12 Aout 2025, l’Ordre des Avocats du Niger qui, depuis plusieurs mois alertait sur les dérives graves qui fragilisent notre système judiciaire et sapent les fondements mêmes de l’Etat de droit a revisité le tableau sombre des violations répétées des droits humains constamment décriées, notamment :

Le refus d’assistance aux justiciables devant certaines instances ;

Les Interpellations illégales et les détentions extrajudiciaires, dans les locaux de la DGDSE,

La résistance et l’entrave à l’exécution de certaines décisions de justice ;

Ainsi, par ces actes, le pouvoir s’écarte des valeurs de l’État de droit et ravive les pratiques arbitraires d’un passé sombre que le peuple nigérien croyait à jamais révolu.

Pire, la répression s’exerce avec une sélectivité inquiétante lorsque le pouvoir se montre d’une célérité implacable pour dissoudre des organisations ou raser les habitations de citoyens vulnérables et dans le même temps affiche une lenteur coupable à sanctionner les crimes économiques les plus graves.

Par ailleurs, une sanction déguisée, totalement illégale en violation flagrante du principe d’inamovibilité a été prise ;

Curieusement, le Ministre de la Justice a tenté de justifier ladite décision alors même qu’il ne saurait ignorer en homme averti, que la critique contre une décision de justice ne se fait pas à travers les médias mais par l’exercice des voies de recours.

En plus, en prononçant la dissolution des syndicats du secteur de la justice, le pouvoir vise à réduire au silence ceux qui, par leur mission, garantissent l’indépendance de la justice et assurent le bon fonctionnement de l’appareil judiciaire.

Cette décision, contraire à la Charte de la Refondation, aux Conventions 87 et 98 de l’OIT et à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, marque un recul d’une gravité sans précédent ;

Au regard de tout ce qui précède, le Barreau, fidèle à sa vocation :