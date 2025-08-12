Tchad : engagement renforcé dans la lutte antiterroriste au Sahel

À la veille du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Tchad, le président a souligné le rôle clé de son pays dans la lutte contre le terrorisme dans la région sahélienne, en soutien aux pays membres de la Confédération des États du Sahel (AES). Il a également réaffirmé l’importance d’une réforme des institutions internationales pour une meilleure représentation africaine.

Lors de son adresse à la nation dimanche 10 août 2025, à la veille du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Tchad, le président de la République a rappelé que « le Tchad est un pionnier de la lutte antiterroriste dans la région » et qu’il « n’a aménagé aucun effort pour contenir la menace de Boko Haram et contribuer à la stabilité régionale ».

Soutenant « le combat existentiel que mènent nos frères et sœurs des pays du Sahel contre le terrorisme », il fait explicitement référence au Mali, au Niger et au Burkina Faso, regroupés au sein de la Confédération des États du Sahel (AES), qui font face à des défis sécuritaires majeurs.

Le chef de l’État tchadien a également insisté sur la nécessité d’une réforme des institutions internationales, affirmant que « le Tchad plaide pour une réforme de la gouvernance mondiale avec une présence plus équitable de l’Afrique y compris au Conseil de sécurité et dans les institutions de Bretton Woods ».

Cette déclaration fait écho au plaidoyer prononcé lors de sa visite d’État au Niger, le 6 août 2025. Aux côtés du président nigérien Abdourahamane Tiani, il a affirmé : « Ma présence ici dépasse largement celle d’un simple déplacement protocolaire. Elle s’inscrit dans une vision claire, celle de la souveraineté, celle d’une Afrique qui se réveille et qui décide de prendre en main son destin. »

Le président tchadien a souligné que « le Tchad, frère de toujours, se tient à vos côtés dans le moment d’épreuve comme dans celui d’espoir. Ce n’est pas une simple posture, mais une conviction profonde ».

Au terme de cette visite, un communiqué final conjoint a été adopté, officialisant plusieurs mesures concrètes : « renforcement de la coopération sécuritaire, notamment dans le bassin du Lac Tchad ; accélération des projets économiques tels que la construction d’un pipeline et l’approvisionnement en gasoil du Tchad par le Niger ; interconnexion des réseaux de fibre optique ; collaboration sur le projet énergétique Salkadamna ; et exemption de visas pour faciliter la mobilité des ressortissants ».

Par ces engagements, le Tchad confirme son rôle moteur dans la région sahélienne, alliant lutte contre le terrorisme et construction d’une coopération panafricaine basée sur la solidarité et la souveraineté.