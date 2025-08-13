Réunion de mise en place du Parlement de l’AES à Ouagadougou

Du 11 au 15 août 2025, Ouagadougou accueille une réunion stratégique pour la mise en place du futur Parlement de l’AES, réunissant des parlementaires et des experts du Mali, du Niger et du Burkina Faso.

La rencontre de Ouagadougou du 11 au 15 août 2025 a pour objectif d’élaborer les avant-projets de textes fondateurs du futur Parlement confédéral de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Les travaux portent sur la définition des modalités pratiques, des attributions et des mécanismes institutionnels qui encadreront le fonctionnement de cette future institution. Cette initiative s’inscrit dans la volonté commune des États membres de l’AES de mettre en place un cadre parlementaire harmonisé, basé sur la concertation, l’efficacité et la souveraineté.

Dans un contexte géopolitique tendu, marqué par l’instabilité sécuritaire et les menaces jihadistes dans la région du Sahel, le Parlement confédéral de l’AES vise à renforcer la coopération entre les États membres dans des domaines importants tels que la sécurité, la gestion des ressources naturelles et l’intégration économique. L’objectif est de créer un cadre législatif unifié qui permette de répondre de manière coordonnée aux défis régionaux.

Les discussions s’inscrivent également dans la lignée de la mise en place d’une coopération régionale plus forte, qui pourrait avoir des retombées positives sur la gestion des crises sécuritaires et humanitaires. En favorisant un dialogue parlementaire permanent entre les États membres, l’AES espère améliorer la réponse aux conflits transfrontaliers et renforcer la stabilité dans cette zone stratégique.

Un autre enjeu important est l’harmonisation des législations nationales, ce qui pourrait faciliter les échanges commerciaux, la circulation des personnes et des biens, tout en assurant une gouvernance plus transparente et plus efficace. En intégrant la société civile dans les débats, les États membres de l’AES souhaitent également garantir une approche inclusive, où les voix des citoyens et des groupes d’intérêt sont entendues dans la rédaction des textes fondateurs.

Cette réunion de Ouagadougou représente une étape clé dans le processus de construction de cette institution parlementaire confédérale. L’objectif à long terme est de doter la région d’un mécanisme juridique et institutionnel capable de favoriser une coopération politique plus étroite et une gouvernance partagée entre les États membres, tout en apportant des solutions concrètes aux défis communs.

Les perspectives de cette initiative sont vastes et visent la mise en place d’un Parlement confédéral pourrait bien devenir un modèle pour d’autres régions confrontées à des défis similaires, où l’intégration et la concertation intergouvernementale sont les clés de la stabilité et du développement durable.