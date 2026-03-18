Déclaration du Conseil Consultatif de la Refondation (CCR) relative à la résolution du Parlement européenNiamey, 17 mars 2026 :

– Le Conseil Consultatif de la Refondation (CCR) a vivement réagi à la résolution adoptée par le Parlement européen le 12 mars 2026, appelant à la libération du président déchu Mohamed Bazoum.

À travers la présente déclaration, l’institution exprime sa profonde indignation face à ce qu’elle qualifie d’ingérence inadmissible dans les affaires intérieures du Niger.

Selon le CCR, cette résolution s’inscrit dans une logique persistante de pression extérieure visant à influencer les décisions souveraines du Niger. L’institution estime que l’Union européenne « s’est une fois de plus trompée de terrain », en cherchant à maintenir une forme d’influence sur les États africains, en particulier ceux du Sahel, au mépris de leur souveraineté.

Le CCR dénonce également le caractère sélectif de cette prise de position. Il reproche au Parlement européen de faire preuve d’une indignation à géométrie variable, en s’immisçant dans la situation du Niger tout en restant en retrait face à d’autres crises internationales majeures marquées par des violations du droit international.

L’institution souligne en outre que cette posture semble motivée par le fait que l’ancien président déchu Mohamed Bazoum demeure, pour certains acteurs extérieurs, un allié privilégié, au détriment de la nation nigérienne et de son peuple souverain. Une telle approche est jugée illusoire, inappropriée et dénuée de bon sens.

Sur le fond, le CCR rejette catégoriquement cette résolution, affirmant qu’elle constitue une atteinte aux principes fondamentaux du droit international, notamment au respect de la souveraineté des États. Il la considère contraire à toute éthique de la diplomatie parlementaire et en récuse aussi bien la forme que le contenu.

Le CCR rappelle que depuis les événements du 26 juillet 2023, le Niger s’est engagé dans un processus irréversible de reconquête de sa souveraineté, consacré par les Assises nationales tenues en février 2025. Ce choix souverain, porté par le peuple nigérien, ne saurait être remis en cause par des injonctions extérieures.

Dans un ton ferme, l’institution appelle les responsables européens à faire preuve de discernement, en se concentrant sur les défis internes à leur propre espace, plutôt que de s’ériger en arbitres des décisions d’un peuple libre et souverain.

Le Conseil Consultatif de la Refondation réaffirme enfin son soutien au gouvernement nigérien face à cette tentative d’ingérence et appelle à une mobilisation générale.

Le Conseil Consultatif de la Refondation appelle l’ensemble des filles et des fils de la Nation à une mobilisation totale, responsable et permanente en vue de la défense de la Patrie.

« Le Niger veille, le Niger est debout, et le Niger ne cédera pas. »

Par Assoumane Massoi Salaou (Attaché de Presse Cab/PCCR)