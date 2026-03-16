Adrodev Niger exhorte le gouvernement nigérien à porter plainte contre les auteurs de la résolution du parlement européen

L’association droit et développement adrodev Niger a publié ce matin, un communiqué de presse pour condamner avec véhémence l’ingérence du parlement européen dans les affaires intérieures de notre pays.

Ainsi, rappelle Adrodev Niger, le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, S.E Monsieur Bakary Yaou Sangaré a convoqué à son cabinet, le 12 mars 2026, la chargée d’affaire par intérim de la délégation de l’ Union Européenne au Niger, Madame Nicoletta Avella.

Le ministre a notifié à la Diplomate européenne, l’indignation du Gouvernement Nigérien, suite à la résolution du parlement Européen sur la situation de l’ex président du Niger Mohamed Bazoum.

Le Gouvernement nigérien a condamné fermement cette ingérence de l’UE dans les Affaires intérieures du Niger.

Le Gouvernement Nigérien a dénoncé cette attitude paternaliste et condescendance de l’UE, tout en exprimant sa détermination à n’accepter aucune injonction d’où qu’elle vienne”.

Après cette mise au point magistrale, l’association indique que”Le Niger actuel n’a pas d’ordre à recevoir de qui que ce soit. Et surtout pas d’une France qui a massacré des milliers de nigériens, d’africains, d’asiatiques et d’américains lors de la honteuse colonisation et des différentes guerres qu’elle a suscitée pour son profit.

Que l’union européenne se réduise à un alignement automatique sur les positions françaises s’agissant du Niger, une telle bassesse ne regarde que l’Europe.

Néanmoins, il est important de le dire avec forte conviction afin que les uns et les autres sachent “cin banza ta kare, autrement dit, tolérance zéro pour les pillages de nos ressources au profit d’un pays tiers.

Les richesses minières du Niger appartiennent au Niger et aux nigériens. Et elles serviront exclusivement aux populations nigériennes.

La France et ceux qui sont avec elle, n’auront plus l’occasion de siphonner le Niger. C’est terminé.

Que cela soit clairement entendu et compris par tous, banza ta kare.”

Effectivement, le pillage, le ranconnage, la braderie, le chantage sont derrière nous depuis les évènements salvateurs du 26 juillet 2023. Que la France et/ ou l’union européenne le veuille ou pas, revenir au statut quo ante relevé de l’utopie.

L’Association droit et développement adrodev Niger, fidèle à ses engagements patriotiques,” apporte son soutien indéfectible au président de la république, chef de l’état, le général d’armée Abdourahame tiani qui a mis fin à 66 ans d’exploitation éhontée de nos ressources et à la perte de notre dignité. Aujourd’hui nous sommes un peuple fier et digne. Nous sommes un peuple décomplexé et déterminé à défendre notre souveraineté.

Adrodev Niger apporte également son soutien inconditionnel à cette politique de fermeté du gouvernement et rappelle à l’union européenne que le Niger d’après le 26 juillet 2023, n’est plus ce département français à qui on donnait des ordres et qui exécutait docilement les desiderata du maître.

Notre pleine souveraineté recouvrée et notre indépendance totale ne tolèrent plus que des tartempions s’immiscent dans nos affaires intérieures.

Aux yeux du vaillant peuple nigérien, la résolution de l’union européenne a moins de valeur qu’un papier de toilette.”

Ce qui est choquant et révoltant dans cette résolution, ce que le parlement européen affirme sans gêne que bazoum est leur allié sûr, reconnaissant implicitement qu’il ne servait que leurs intérêts.

C’est pourquoi, adrodev Niger souligne :”

Que l’ex président bazoum soit ” votre allié le plus sûr au Niger”, c’est votre problème. Mais exigez sa libération relève de vos fantasmes et de vos égarements.”

Pour Adrodev Niger, cette résolution largement commentée par les ennemis du Niger signifie clairement que l’ex président Mohamed bazoum est un pion de l’union européenne et que durant toute sa carrière politique, il ne servait que les intérêts étrangers.

C’est l’allié le plus sûr qui était au service de l’Europe pour défendre uniquement les intérêts européens.Les allusions faites par ce parlement au sujet de la lutte contre le terrorisme, l’insécurité, l’amitié avec l’Europe, etc prouvent à suffisance que l’ex président bazoum était un espion au service de l’Europe.

Que le parlement européen adopte cette résolution, cela ne nous étonne guère de la part du lugubre personnage qui a solennellement indiqué, alors qu’il était le premier des nigériens, que l’uranium nigérien ne servait à rien ; que la France ne l’achetait que par simple pitié pour assister un pays doigté comme le dernier de la planète.”

C’est dire que cette résolution vient corroborer les soupçons des autorités compétentes qui le soupçonnaient d’intelligence avec l’étranger et de laquais de l’impérialisme.

Au-delà de ce parlement européen fantôme, dont les résolutions ont moins de valeur que les logorrhées d’un musicien de bar, adrodev Niger indique à tous que l’ex président bazoum a été destitué pour haute trahison, collusion avec l’ennemi et il répondra au moment venu devant les juridictions compétentes nigériennes.

Ni les jérémiades, ni les résolutions farfelues, ni les pétitions arrangées, ni aucune injonction d’où qu’elle vienne ne peuvent émousser le nouvel élan imprimé à la nation nigérienne.

Les allégations mensongères sur une prétendue crise alimentaire où des exactions contre des minorités religieuses sont des actes impardonnables.”

Adrodev Niger suggère une plainte

” En ces moments historiques où la refondation est en marche, le Niger nouveau s’affirme, Adrodev Niger exhorte solennellement le gouvernement nigérien a porté plainte contre les auteurs de la résolution pour diffamation, jet de discrédit et incitation à la haine religieuse.

Affirmer qu’au Niger, qu’il y a une minorité religieuse qui est persécutée ne peut et ne doit pas être tolérée.

Les nouveaux dirigeants nigériens avec à leur tête, le président Abdourahame TIANI sont des patriotes sincères qui n’ont pour boussole que le Niger et son peuple.

Aboyer et vociférer des mensonges éhontés au niveau du parlement Européen ne sert pratiquement à rien. Et ne produira aucun effet, les chiens aboient, la caravane passe.”

En tout état de cause, Adrodev Niger met en garde le parlement édenté de l’union européenne de cesser toute ingérence dans les affaires intérieures nigériennes et de cesser cette mascarade de deux poids deux mesures.

“Ailleurs, un président démocratiquement élu et son épouse ont été enlevés par une puissance impérialiste, où était ce parlement fantoche en ce temps ? Aujourd’hui, un pays plusieurs fois millénaire est entrain d’être détruit où se trouve ce parlement ?

La fameuse aide alimentaire, les ongs espionnes nous n’en voulons plus de vous. Allez vous en et disparaissez “

A Adrodev Niger, nous disons une bonne fois pour toute, “que l’ère des états vassaux est terminée. L’ère des pays béni oui oui a expiré.

L’ère du maître à l’esclave est à jamais révolue.

Le Niger sous la direction éclairée du président de la république, chef de l’état n’a de leçon à recevoir d’un continent qui a le plus causé du tort à l’humanité. Un continent qui a vu naître Hitler, Néron, Napoléon, Léopold 2, des sanguinaires qui ont massacré plusieurs millions d’êtres humains.”

C’est pathétique qu’un ministre de bazoum ose affirmer que l’Europe est un continent de lumière. Quelle absurdité, quelle bassesse, l’Europe est le continent de l’obscurantisme, de la malédiction et toutes les felonies qui ont jalonné l’histoire de l’humanité. Peut être que les provisions de l’ex ministre apatride sont terminées, c’est pourquoi il fait un appel de pieds à l’union européenne.

Adrodev Niger le dit haut et fort,” le sort de l’ex président bazoum est un problème nigero nigérien et ne concerne nullement des parlementaires parlementaires dont les mains et la conscience sont tachés du sang des martyrs palestiniens massacrés lors du génocide israélien à Gaza.

Unis derrière le président de la république, chef de l’état, le général d’armée Abdourahame tiani et le cnsp, le peuple nigérien restera quoi qu’il arrive le maître de son destin.”

Par Adrodev