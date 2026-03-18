NIGER, DES POLITICIENS PATRIOTES

Dans un contexte sociopolitique de survie de la Nation , exigeant la mobilisation générale, sans exclusive, de toutes les Énergies, et Ressources du pays, il est important de ne point céder aux sirènes divisionnistes qui ne manquent aucune occasion pour stigmatiser les Partis politiques , et donc les Animateurs de ces Organisations politiques.

Les ” neo-Politiciens ” font volontairement une confusion des genres ,leur permettant de conclure que les Partis politiques et les Hommes politiques qui en étaient les Animateurs, sont tous responsables de la situation politique héritée par le CNSP.

On oublie à dessein de rappeler les acquis des luttes démocratiques avec parfois des sacrifices en vies humaines, des traumatismes psychologiques endurés par certains Acteurs de la vie sociopolitique du fait de leur Engagement pour la vérité et la cause du Peuple . Des Fils Dignes Patriotes, Hommes politiques, ont indéniablement contribué à leurs façons, dans les Limites de leurs moyens, à bâtir notre cher pays.

C’est pourquoi, il faut éviter d’apporter de l’eau au moulin d’une variante de la 6ième Colonne, qui encourage la division, la dispersion des Énergies au moment où nous avons BESOIN D’ALLUMER UN BÛCHER d’une chaleur suffisante pour tenir dans L’HIVER NOIR annoncé par le Président Ibrahim TRAORE.

La dissolution des Partis politiques, n’implique pas que des Nigeriens valeureux, compétents, Hommes politiques, avec des États de services élogieux, se retrouvent écartés de la Dynamique en cours de Transition-refondation.

L’erreur stratégique de vouloir jeter ” le Bébé avec l’eau du Bain”, nous fait perdre des Forces utiles dans le Combat de sauvegarde de la Patrie.

Il est bon de RAPPELER CERTAINES VÉRITÉS, pour démonter soit l’ignorance, soit l’opportunisme de la 6 ème Colonne qui, comme les Colons use de la Division pour survivre.

Le Président Adamou Moumouni Djermakoye, Président Fondateur d’un Parti, Patriote, n’est-il pas tombé sur le sentier de la défense de la Démocratie et de la Justice ?

Mr Hama Amadou, Président Fondateur d’un Parti, au Patriotisme reconnu même par ses adversaires politiques, contre sa santé, n’a-t-il pas décidé de regagner son pays pour accompagner la dynamique souverainiste déclenchée par le CNSP ?

Le Président Tanja Mahamadou, Homme politique, Président d’un Parti , au Patriotisme pratiquement à fleur de peau, n’est-il pas l’Artusan du socle Énergétique par la valorisation du pétrole, et ayant permis d’atténuer les sanctions de la CEDEAO ?

Naturellement, ils sont légion ses Hommes et Femmes politiques de qualité au Patriotisme trempé qui se retrouvent mis les accotements de la Marche de la Transition-refondation.

Est-ce que nous pouvons objectivement comprendre que tous les compagnons de ces illustres Hommes politiques, doivent être marqués au sceaux de l’apatridie, nous privant de leur expérience et de leur expertise pour le succès de la TRANSITION-REFONDATION ?

Notre Succès dépendra de NOTRE CAPACITÉ à ŒUVRER ENSEMBLE en NIGERIENS TOUT COURT, mettant le NIGER AU DESSUS DE TOUT, à PRODUIRE de L’INTELLIGENCE STRATÉGIQUE MULTIFORME, et à questionner en permanence les concepts, et autres idées reçues en matière d’analyse des Enjeux de notre Lutte.

Nous avons besoin de tous les Fils er Filles de notre pays, METTANT LEURS CŒURS DANS LA SINCÉRITÉ pour ALLUMER le BÛCHER , obtenir un brasier nous permettant de tenir dans L’HIVER NOIR .

Cette UNION FRATERNELLE des Cœurs des Patriotes sincères, à l’opposé des Slogans populistes, permettra également d’isoler les vraies bûches mouillées

Par Elhadj MAIGA Alzouma

