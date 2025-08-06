Fête du 1er août au Bénin : la Côte d’Ivoire défile, l’AES décline

Alors qu’il avait envisagé de fonfaronner lors du défilé célébrant le 65 anniversaire de l’indépendance du Bénin, le président talon a encaissé un camouflé de la part des états membres de l’AES qui ont décliné son invitation/ piège.

Seule la côte d’ivoire, l’autre parrain du terrorisme et bras armé de la France Afrique a répondu présent.

Le défilé militaire du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Bénin s’est ouvert à Cotonou avec la participation de la Côte d’Ivoire, tandis que le Burkina Faso et le Niger, pourtant invités, ont brillé par leur absence.

Le défilé militaire marquant le 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Bénin a débuté ce vendredi matin à la Place de l’Amazone, à Cotonou, dans une ambiance solennelle et sous haute surveillance. Aux côtés des troupes béninoises, un détachement des forces armées de Côte d’Ivoire a ouvert la marche, illustrant la coopération sécuritaire active entre les deux pays. En revanche, l’absence remarquée des représentants militaires du Burkina Faso et du Niger, pourtant formellement invités, jette une ombre sur ce moment voulu comme un acte d’unité régionale.

Ce défilé intervient dans un contexte de fortes tensions diplomatiques entre Cotonou et ses voisins sahéliens. À quelques jours de ce qui pourrait être la dernière fête nationale présidée par Patrice Talon, le gouvernement béninois avait fait le choix assumé d’une main tendue. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, avait annoncé le 20 juillet dernier que quatre pays avaient été invités à participer, dont deux membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) – le Burkina Faso et le Niger.

« Nous avons fait la démarche de les inviter formellement pour leur dire que nos populations sont les mêmes de part et d’autre des frontières », avait-il déclaré sur Canal 3 Bénin, insistant sur l’importance d’une coopération de terrain, en dépit des ruptures politiques entre l’AES et la Cédéao. Mais cette ouverture n’a pas trouvé d’écho à Ouagadougou ni à Niamey.

Ce silence survient à peine trois mois après une attaque jihadiste dévastatrice dans l’Alibori, qui avait coûté la vie à 54 soldats béninois. Le gouvernement avait alors pointé un manque de coordination sécuritaire avec ses voisins du nord, estimant que « le dispositif insuffisant de l’autre côté des frontières » avait facilité l’attaque revendiquée par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM).

Lors de la cérémonie d’ouverture du défilé, le colonel James Johnson, porte-parole de l’armée béninoise, a rappelé la nécessité d’un engagement accru face aux menaces transfrontalières.

« Les forces de défense et de sécurité du Bénin sont plus que jamais conscientes qu’il leur faudra sans doute plus d’engagement que par le passé pour vaincre les forces humaines qui tendent à compromettre notre sécurité collective», a-t-il déclaré.

Placée sous le thème « Les forces de défense et de sécurité à l’avant-garde de l’engouement citoyen pour un Bénin sûr et prospère », la parade comprend trois phases : un défilé pédestre, un défilé aérien exécuté par l’armée de l’air béninoise, et un défilé motorisé exhibant les nouveaux équipements des forces.

Le colonel Johnson a salué les réformes militaires en cours : augmentation du budget de la défense à plus de 18 %, modernisation des équipements, mise en service d’un nouvel uniforme militaire et lancement d’infrastructures structurantes telles qu’une cité de défense et de sécurité.

Le refus poli des états membres de l’AES à participer à la parade militaire béninoise doit interpeller les autorités béninoises quant à l’urgence de normaliser ses relations de coopération avec ses voisins immédiats, plutôt que de laisser son pays servir de base arrière pour la déstabilisation de l’AES.

Donner carte blanche à la France et à la côte d’ivoire de Ouattara de se servir du Bénin pour leurs activités criminelles au Sahel n’est pas dans l’intérêt du Bénin, il faut savoir réajuster sa coopération militaire pendant qu’il est encore possible. Il y va de la paix et de la stabilité de la sous région.

