Foot ballPas de barrage pour le mena national

Les 4 barragistes africains pour le Mondial 2026 sont connus à l’issue des derniers matches disputés cette semaine. Notre mena national en dépit d’un parcours élogieux a été éliminé aux portes des matches de barrage.

Le suspense est levé ! Les éliminatoires africaines pour la Coupe du Monde 2026 ont livré leur verdict. Quatre nations se sont qualifiées pour disputer les barrages continentaux en novembre au Maroc :

✅ 🇬🇦 Gabon

✅ 🇨🇲 Cameroun

✅ 🇨🇩 RD Congo

✅ 🇳🇬 Nigeria

Ces sélections s’affronteront lors d’un mini-tournoi à élimination directe les 13 et 16 novembre 2025. Le vainqueur représentera l’Afrique lors des barrages intercontinentaux en mars 2026, avec un ultime billet pour le Mondial en jeu .

Le parcours remarquable du Mena du Niger

Le Niger a réalisé une campagne exceptionnelle, terminant deuxième du Groupe E avec 15 points, juste derrière le Maroc, intraitable avec 7 victoires.

Les hommes du coach Ezzaki Badou ont fini en force avec trois victoires consécutives :

🇹🇿 Niger 1-0 Tanzanie

🇨🇬 Niger 3-1 Congo

🇿🇲 Niger 1-0 Zambie

Malgré ce parcours héroïque, le Nigeria, vainqueur 4-0 face au Bénin, prend la 4e place qualificative pour les barrages à la différence de buts.

Le Burkina Faso aussi éliminé

Avec également 15 points, les Étalons du Burkina Faso n’ont pas non plus obtenu leur billet. Leur excellente campagne n’a pas suffi face à la rude concurrence et au dénouement cruel de la dernière journée.

Un parcours exceptionnel porteur d’espoir pour le Niger

Le Niger, classé 117e au classement FIFA, a prouvé qu’il avait sa place parmi les grandes nations africaines. Cette dynamique positive est porteuse d’espoir pour l’avenir et montre que les Menas progressent à grands pas.

Nous rendons un hommage mérité aux Gazelles du Mena pour ce magnifique parcours qui fait honneur à toute la Nation !

Ce n’est que le début du commencement.

Très bientôt in sha Allah, le drapeau nigérien flottera sur les grands stades du monde.