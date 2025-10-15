Les forces armées coalisées de l’AES continuent progressivement d’étrangler les principaux chefs terroristes qui ècument la région sahélienne.

Les Forces armées de l’AES ont neutralisé mercredi à Inarabane, près de Ménaka, Boubacar Demougui, l’un des principaux commandants de l’État islamique au Sahel, renforçant la pression sur les bastions jihadistes.

Les Forces armées de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES) ont conduit, le mercredi 8 octobre 2025, une opération aérienne dans la zone d’Inarabane, au sud-ouest de Ménaka, visant plusieurs responsables du groupe État islamique au Sahel (EIS), dont Boubacar Demougui, identifié comme l’un de ses principaux commandants opérationnels.

Selon des sources sécuritaires à Bamako et Ménaka, l’opération, réalisée avec le soutien de drones armés, s’est appuyée sur des renseignements fournis par le commandement conjoint de l’AES (Mali, Niger, Burkina Faso). Les frappes ont ciblé une réunion de coordination de l’EIS où se trouvaient Boubacar Demougui et deux autres officiers, Ismaël Ould Habib Ould Choghib et Ahmed Ould Alwane Ould Choghib, tous tués sur le coup, selon des responsables militaires locaux sous couvert d’anonymat.

Boubacar Demougui, également connu sous le nom de « Demougui Ag Almouner », était considéré comme un adjoint de l’émir Issa Barrey, chef de l’EIS dans la région de Ménaka. Il était actif dans la zone nord, couvrant Tidermène, Ikadewane et Tedjererte, et aurait supervisé plusieurs cellules de recrutement et d’approvisionnement.

Son nom apparaît dans plusieurs rapports onusiens pour son implication présumée dans des enlèvements et des actes de violence, dont l’assassinat de Sidi Barka, président de la société civile de Ménaka, ainsi que l’enlèvement de deux ressortissantes européennes entre 2020 et 2022 dans la région de Ménaka.

Plusieurs attaques majeures de l’EIS ont été attribuées à Demougui, dont l’assaut contre le poste de Labbezanga (décembre 2023), le camp d’Indelimane (2019) et l’embuscade de Tongo Tongo au Niger (2017), ayant entraîné la mort de forces spéciales américaines et nigériennes, ainsi que des violences contre des civils dans la région de Ménaka et Gao en 2022.

Ces derniers mois, d’autres responsables de l’EIS dans la région ont été neutralisés ou arrêtés. En décembre 2024, Ahmad Ag Ditta, chef de terrain de l’EIS à Ménaka, a été arrêté lors d’une opération de l’armée malienne. En juin 2025, un cadre étranger de l’organisation a été neutralisé près de Chimane, et un autre commandant, Abraham Boubacar dit « Oubel », a été capturé dans la zone de Tessit. En juillet 2025, Souleymane Ag Bakawa, surnommé « Soldat », haut responsable de l’EIS à Ménaka, a été tué lors d’une frappe de précision à Tinfadimata.

Selon plusieurs sources militaires régionales, ces opérations successives ont affaibli la structure de commandement de l’EIS dans la région, réduisant sa capacité de coordination entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Un officier de l’AES cité par une source militaire régionale a indiqué que les forces maliennes, avec l’appui du renseignement partagé entre les États membres, disposaient désormais de capacités renforcées pour intervenir rapidement contre les positions de l’organisation, rapporte l’agence africaine de presse.

L’opération d’Inarabane illustre également le recours croissant aux drones par le Mali depuis 2024, facilité par l’acquisition de nouveaux aéronefs tactiques. Elle s’inscrit dans la stratégie des forces maliennes et de leurs alliés pour reprendre progressivement le contrôle des localités situées dans la région des trois frontières, où plusieurs communes, dont Tidermène, Tamalat et Anderamboukane, ont été récupérées.

Plusieurs terroristes sont envoyés en enfer en dépit du soutien de la France et dans une moindre mesure de l’Algérie, qui sont actuellement les principaux parrains du terrorisme au Sahel.

Tam tam info news