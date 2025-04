Niger : Sangaré prône une diplomatie d’égal à égal…

A l’initiative du ministre des Affaires étrangères Bakary Yaou Sangaré, Niamey a lancé une série de rencontres pour exposer sa stratégie extérieure, fondée sur la souveraineté et l’égalité entre États.

Le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré a présenté, mercredi 23 avril à Niamey, la nouvelle orientation diplomatique du Niger à l’occasion d’une rencontre avec le corps diplomatique accrédité dans le pays.

Organisée dans l’auditorium Mahaman Sani Bako du ministère, cette initiative marque le lancement d’un cycle d’échanges destiné à informer les partenaires internationaux sur les grandes lignes de la transition politique en cours, amorcée le 26 juillet 2023 avec l’arrivée au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).

Cette rencontre, la première d’une série de trois, s’inscrit dans une dynamique de transparence et de partage. L’objectif est clair : exposer aux partenaires internationaux la nouvelle orientation du Niger, issue des récentes Assises nationales – des assises de tournant historique pour le Niger.

Le ton a été donné par le directeur général des affaires politiques et juridiques au ministère de l’Intérieur, M. Moustapha Abdou, qui a brossé un tableau global de la situation du pays depuis les événements du 26 juillet 2023. Il a présenté les conclusions des assises et expliqué les grandes lignes du processus de refondation nationale engagé par les nouvelles autorités.

Prenant la parole à son tour, le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur SEM Bakary Yaou Sangaré, n’a pas mâché ses mots. Il a rappelé que « depuis le 26 juillet 2023, date de l’avènement du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), le Niger est engagé dans une reconquête assumée de sa souveraineté et de son indépendance réelle ».

Face à la dégradation sécuritaire et aux dérives politiques du passé, le CNSP a, agi par devoir. Une prise de responsabilité saluée par une large frange de la population, mais qui n’a pas été sans conséquences : embargo de la CEDEAO, suspension des coopérations, pressions extérieures… Autant d’obstacles que les autorités ont affrontés avec détermination.

Le ministre a insisté sur les efforts fournis pour sortir le pays de l’isolement. Sous le leadership du Président de la République, Chef de l’Etat, le Général d’Armée Abdourahmane Tiani, et du Premier ministre, Ministre de l’économie et des finances, SEM Ali Mahamane Lamine Zeine, le Niger a initié une diplomatie active et une diversification de ses partenariats. Il a également rappelé la naissance de l’Alliance des États du Sahel (AES) en septembre 2023, suivie de la Confédération des États du Sahel en juillet 2024 – symboles d’une coopération régionale fondée sur la solidarité et la défense des intérêts communs.

Sur le plan national, le ministre a souligné le succès des Assises nationales de février 2025, point de départ d’une nouvelle ère, où gouvernance vertueuse, respect de la dignité nationale et développement endogène guident les actions.

Prenant la parole à son tour, le ministre de la Justice, Alio Daouda, a mis en avant la volonté du Niger de nouer des relations basées sur l’égalité, la sincérité et le respect mutuel. « Nous voulons un partenariat d’égal à égal, sans ingérence dans nos affaires internes », a-t-il martelé.

Il a insisté sur la nécessité d’un dialogue franc avec les partenaires internationaux, afin de poser les bases d’une coopération fondée sur les conventions et instruments internationaux reconnus. Le Niger, a-t-il affirmé, reste ouvert au monde – mais un monde où chaque nation, grande ou petite, a voix au chapitre et peut faire entendre sa vision.

Cette première rencontre a été marquée par des échanges nourris. De nombreuses questions ont été soulevées par les diplomates, témoignant de l’intérêt porté à la trajectoire actuelle du Niger. Un dialogue, parfois sensible, mais essentiel pour envisager ensemble les contours d’une coopération rénovée, respectueuse et mutuellement bénéfique.



