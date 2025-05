Haut Conseil des Nigériens à l’Extérieur – Suisse : Une première électorale historique, Hadjia Tantie Néné élue Présidente !

27 avril 2025, une date, une histoire, une victoire sans appel et avec la manière.

En effet, ce 27 avril 2025 restera gravé dans l’histoire de la diaspora nigérienne en Suisse avec l’élection pour la toute première fois, des représentants du HCNE. Les Nigériens de Suisse appelés aux urnes, ont voté par mail… Et le résultat est sans appel : Hadjia Tantie Néné a conquis les cœurs et les urnes !

A tout Seigneur tout honneur. L’ Ambassade du Niger en Suisse mérite toutes les félicitations et encouragements pour avoir réussi ce grand pari et en toute transparence.

Un grand chapeau mérité donc à l’ambassade du Niger en Suisse qui a organisé avec professionnalisme cette élection qui ne souffre d’aucune contestation.

La campagne était courte mais intense. La mobilisation forte et inédite. Et l’outil de vote numérique a facilité le choix des électeurs.

Pour cette première élection du Haut Conseil des Nigériens de l’Étranger (HCNE) en Suisse, la communauté a répondu présente. Grâce à une procédure innovante par email, chaque voix a compté, chaque clic a pesé.

Et au bout de ce processus démocratique ? Une victoire éclatante pour Hadjia Tantie Néné , désormais Présidente du HCNE Suisse. Une femme engagée, aimée pour sa droiture, son audace et sa proximité avec la jeunesse. « On bouge ou on subit ? Moi, j’agis » disait-elle. Elle a bougé, et tout un monde a suivi.

Une page nouvelle s’ouvre pour les Nigériens de Suisse. Et avec Hadjia Tantie Néné à la tête du HCNE, la diaspora peut rêver plus grand, plus fort, et surtout : ensemble.

Une étape importante vient d’être franchie, il reste à concrétiser cette victoire par son élection au Conseil Consultatif de la Refondation afin que les voix de la diaspora puissent résonner en grandes pompes au sein de l’hémicycle.

Femme d’action, dynamique et engagée, Hadjia Tantie Néné fera certainement bouger les choses dans le bon sens au sein de l’hémicycle qui est appelé à conseiller et orienter le CNSP et le gouvernement.

Félicitations, Madame la Présidente ! Et bonne chance pour la suite.