Niger, VIGILANCE accrue pour DÉMASQUER la 6ÈME COLONNE…

La confusion suscitée par la formulation de l’article 12 de la CHARTE de la REFONDATION, et le vent de stupeur que cela a suscité, nous imposent d’être VIGILANTS dans la MARCHE HISTORIQUE pour REFONDER notre VIVRE-ENSEMBLE .

Nous ne devrions pas sous-estimer la capacité réactionnaire des Forces constituant la 6ème Colonne.

Elle est constituée de “Raspoutines “, cette fois-ci version Pouvoirs militaires. Généralement, ils sont incompétents voire médiocres. Ils usent de subterfuges, de manipulations des esprits, de diffamation , de flagorneries , pour influencer les nouveaux Chefs.

Leurs objectifs ? la satisfaction prioritairement de leurs intérêts égoïstes ( affairisme , resautage toxique, détournement des énergies potentiellement fecondantes des masses populaires…)

Dans un contexte de Pouvoir politique normal , bien établi, Ils sont moins nocifs .

En revanche leur épanouissement dans un contexte de lutte souverainiste, constitue un Danger pour la bonne Marche de la Refondation.

En effet, volontairement ou non, elle renforce la capacité de nuisance de la 6ième Colonne, celle des Forces hostiles et de leurs affidés , qui sont connues ( celles de l’intérieur comme de l’extérieur ) .

Et s’il arrive qu’ils ont un agenda caché destiné à manipuler, saboter les Actes et Décisions du CNSP, ils deviennent des Ennemis de la Refondation.

Pour les dissuader, il fait leur appliquer des sanctions exemplaires toutes les fois où nos Prières et “Quounout” arrivent à les exposer.

Encore une fois la Refondation n’est pas une Course de vitesse…

Restons concentrés sur la SAUVEGARDE de la PATRIE et la REFONDATION de l’Etat .

Pour la FRATERNELLE NIGERIENS TOUT COURT

Par Elhadj MAIGA Alzouma