Immersion patriotique pour tous les candidats aux examens au Burkina Faso

Selon l’Agence d’information du Burkina, le Président du Faso, Chef de l’État et Président du Conseil des ministres, Ibrahim Traoré, a signé le décret n°2025-0780 instaurant une immersion patriotique obligatoire pour tous les élèves candidats aux examens scolaires nationaux. Cette mesure est adoptée dans un contexte de dégradation persistante de la situation sécuritaire, marqué par la multiplication des attaques jihadistes, même si le gouvernement affirme avoir reconquis une bonne partie du territoire.

Le texte institue une « initiative de formation physique et d’éducation aux valeurs civique, disciplinaire et patriotique » destinée à renforcer l’esprit national chez la jeunesse. Elle concerne les candidats au Brevet d’études du premier cycle (BEPC), au Certificat d’aptitude professionnelle (CAP), au Brevet d’études professionnelles (BEP) et au Baccalauréat.

La fin de l’immersion sera sanctionnée par une attestation délivrée par les services compétents, document obligatoire pour l’inscription en classe de seconde, en première année de BEP ou en première année universitaire dans les établissements publics et privés, sauf dispense. L’attestation ne remplace pas le Service national patriotique.

Le décret prévoit également des sanctions : toute personne ne répondant pas à une convocation pour l’immersion s’expose à des travaux d’intérêt général prévus par le code pénal, en plus de l’obligation d’accomplir la session ultérieure. Sa mise en œuvre sera encadrée par un comité de coordination, tandis qu’un arrêté interministériel fixera les modalités pratiques, les dérogations, les conditions d’âge, la durée et les lieux d’accomplissement.

« Apprendre à ne jamais trahir votre patrie et à résister à la guerre de désinformation… »

Déjà, dans un message adressé aux nouveaux bacheliers, le capitaine Ibrahim Traoré a félicité les admis, tout en soulignant que cette immersion est conçue pour préparer la jeunesse à affronter la vie active dans un pays « en révolution » et en guerre. Il a déclaré que la première promotion de cette initiative devra être fière de « faire partie d’une génération de citoyens patriotes, intègres, solidaires et disciplinés, prêts au sacrifice suprême pour la patrie ».

Le chef de l’État burkinabé a insisté sur l’importance de comprendre l’histoire du Burkina Faso et de l’Afrique, les raisons de la guerre actuelle et les enjeux de la révolution en cours. « Vous devez apprendre à ne jamais trahir votre patrie et à résister à la guerre de désinformation et aux tentatives de recrutement par l’impérialisme », a-t-il affirmé, ajoutant que cette immersion est « la bienvenue » pour inculquer les bases du patriotisme.

Le président Traoré a également annoncé que l’Institut des peuples noirs Farafina poursuivra ce travail d’encadrement et de formation sur l’histoire, le présent et l’avenir du pays. Il a exhorté les jeunes à partager, au-delà de l’immersion, les valeurs et connaissances acquises avec ceux qui n’ont pas eu l’opportunité d’y participer.