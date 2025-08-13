Niger: Ministère de la Justice du Niger/SAMAN…

Tankataféri entre les magistrats et leur ministre de tutelle !

Si vous voulez avoir des informations confidentielles et croustillantes “gratis” au Niger, il faut toucher aux intérêts personnels de quelqu’un qui n’est pas prêt à lâcher quelque chose. Toutes les informations même les plus compromettantes seront sur la place publique ! Par exemple, si les syndicats du domaine judiciaire n’ont pas été dissous on ne saura jamais que l’actuel ministre de la justice et des Droits de l’homme, Alio Daouda aurait prononcé un jugement de divorce depuis 2008 et qu’il aurait épousé la femme après ! Que c’est du blasphème !!! Que le Ministre de la justice n’a initié aucune réforme importante depuis qu’il était à la tête de son département ministériel ! Que le Ministre était un looser depuis plusieurs années allant d’échecs en échecs ! C’est identique dans les autres domaines surtout au sein de l’administration centrale du Niger ! Les douaniers sont passés par là ! Tout peut rester cacher au grand public tant que les intérêts égoïstes des uns et des autres resteront préservés ! Ce qu’on n’attend maintenant, c’est l’issue de tous les grands dossiers qui dorment dans les tiroirs des juges depuis plusieurs années sans dénouement malgré les incessants appels des citoyens nigériens ! Ce qu’on veut savoir surtout, après cette dissolution des syndicats du secteur judiciaire, c’est également tous les officiers dont les noms sont cités dans tous les dossiers de malversations financières en ce temps de refondation du CNSP et aussi tous les magistrats qui étaient impliqués dans des affaires de corruption ! Vivement la dissolution de toutes les structures qui géraient les biens publics pour savoir qui a fait quoi des ressources publiques !



Par Ibou Amadou