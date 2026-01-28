Inauguration d’une Plateforme Nationale de Contrôle Continu des Réseaux Mobiles

L’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP), multiplie les initiatives au profit du secteurs numérique. Ce mercredi 28 janvier 2026 l’ARCEP a procédé a l’inauguration officielle d’une plateforme de contrôle continu, des opérateurs de téléphonie mobile. Cette plateforme installée dans l’enceinte de l’ARCEP est un outil puissant, moderne et efficace permettant à l’Autorité de Régulation d’accéder directement, en temps réel, à des données techniques, économiques et de trafic fiable, traçables et vérifiables.

Cette Plateforme Nationale de Contrôle Continu des Réseaux Mobiles est un outil hautement stratégique pour la souveraineté numérique du Niger.

C’est la ministre de la fonction publique, du travail et de l’emploi, Mme Aïssatou Abdoulaye Tondi, représentant le Premier ministre, qui a présidé, la cérémonie officielle d’inauguration de cette Plateforme en présence du Gouverneur de la Région de Niamey, le Général de division , Abdou Assoumane Harouna, le Directeur Général de l’ARCEP, le Colonel-major Idrissa Chaïbou et plusieurs autres invités de marque.

Lors de cette cérémonie inaugurale, la ministre Aïssatou Abdoulaye Tondi a précisé que cette plateforme est une réalisation qui s’inscrit pleinement dans la vision stratégique portée par les plus hautes Autorités de notre pays, sous l’impulsion de Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République, Chef de l’État, qui a fait de la souveraineté, y compris numérique, et de la gestion rigoureuse des ressources publiques, des axes majeurs de la refondation nationale.

Selon elle, cette plateforme traduit la volonté ferme de l’État nigérien de se doter de moyens techniques à la hauteur de ses ambitions, afin d’assurer d’une régulation efficace, indépendante et équitable du secteur des communications électroniques.

Ainsi, la ministre de la fonction publique, du travail et de l’emploi a annoncé que cette plateforme mettra fin à l’asymétrie d’information entre le régulateur et les opérateurs, renforcera la transparence et améliorera considérablement la qualité de la prise de décision réglementaire. « Cette plateforme constitue un véritable levier de souveraineté numérique et un instrument stratégique de pilotage de l’économie numérique nationale.

Elle constitue un outil précieux pour l’État. Les données qu’elle génère permettront d’éclairer l’élaboration des politiques publiques numériques, d’orienter les investissements, de mieux planifier le développement des infrastructures et de renforcer la mobilisation des recettes publiques issues du secteur des télécommunications » a-t-elle déclaré avant d’exhorter l’ensemble du personnel de l’ARCEP à assurer une gestion rigoureuse, un entretien exemplaire et une exploitation optimale de cette plateforme.

Pour sa part, le Directeur Général de l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste, le Colonel-major Idrissa Chaïbou a précisé que cet événement marque une étape structurante et décisive dans le renforcement des capacités techniques, opérationnelles et institutionnelles de la régulation du secteur des communications électroniques au Niger.

Pour le DG de l’ARCEP, cette plateforme est un moteur d’analyse, de traitement et de corrélation de données, capables de gérer de très grands volumes d’informations issues des réseaux 2G, 3G et 4G, et conçus pour évoluer vers les générations technologiques futures.

Aussi, le Colonel-major Idrissa Chaïbou a saisi cette occasion pour évoquer la portée stratégique d’un mémorandum d’entente conclu entre la Direction Générale des Impôts et L’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste qui a pour objet d’établir un cadre structuré, formel et pérenne de coopération entre les deux institutions, en matière de partage de données techniques, d’échanges d’expertise et de coordination des actions.

Il a indiqué qu’à travers cette réalisation majeure, le Niger affirme clairement sa détermination à reprendre pleinement la maîtrise de son destin numérique, à renforcer l’autorité de l’État dans la régulation des secteurs stratégiques et à faire de la technologie un levier de souveraineté, de justice et de développement.

Cette plateforme constitue, selon le DG, un changement structurel profond ‘’dans notre manière de réguler, de planifier et de piloter le développement du numérique, en parfaite cohérence avec les objectifs de souveraineté nationale et de développement durable‘’.

“’À travers cet outil, le Niger démontre sa capacité à déployer et exploiter des solutions complexes, adaptées à ses réalités et alignées sur ses priorités stratégiques’’ a-t-il fait savoir, rassurant que l’ARCEP, consciente de la portée historique de cette avancée, s’engage solennellement à ‘’en faire un usage rigoureux, impartial et responsable, dans le strict respect des lois et règlements, et exclusivement au bénéfice de l’intérêt général et du peuple nigérien ‘’.

A noter que cette plateforme a été déployée par le prestataire INFOCOM INTERNATIONAL, basé en Tunisie, qui dispose d’une expertise reconnue et d’un retour d’expérience probant dans plusieurs pays africains, notamment le Mali, le Togo, la Mauritanie, la Guinée-Bissau et la République Centrafricaine.

Auparavant, le Gouverneur de la région de Niamey, le Général de Division Assoumane Abdou Harouna, a transmis aux participants les salutations des populations de la région de Niamey ainsi que celles des Plus Hautes Autorités du pays.

Pour immortaliser la cérémonie, une description des fonctionnalités de la plateforme a été faite par le Directeur des réseaux, et une présentation du centre des trafic, après la coupure symbolique du ruban de la salle du centre.

‎Par Soumana Younsa Abdoul Nasser (TamtamInfo News)