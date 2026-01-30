Attaque de l’aéroport de Niamey

Macron, Talon et Ouattara nommément désignés par le président tiani comme les sponsors

« Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Ouattara, que nous les avons suffisamment entendus aboyer ; qu’ils s’apprêtent à leur tour à nous entendre rugir. » Ainsi s’exprimait le président de la république, chef de l’état, le général d’armée Abdourahame tiani après sa visite à la base militaire 101 de Niamey, victime d’une attaque terroriste sans précédent.

Le ton était martial et l’ennemi nommément désigné sans gants ni protocole. Nous n’allons plus subir peut-être on lire en filigrane. Nous allons poursuivre et traquer l’ennemi même sous les entrailles de la terre.

La gravité de l’attaque commandait une telle réaction du chef suprême des armées. Le lion a été blessé et son rugissement se fera bientôt entendre.

Les quelques survivants de cette attaque, ces margouillats, chaires à canon, envoyés à l’abattoir ne peuvent jamais perpétrer ce genre d’opération sans un minimum de renseignements et d’encadrement de la part de ceux qui étaient sur cette base 101 avant l’avènement du cnsp.

Or, comme chacun le sait, c’était la principale base française au Niger sous l’ancien régime, avant que la perfide France et son armée impérialiste ne soient chassées du territoire national.

Les français avaient une connaissance poussée de cette base, qui leur servait de point de maillage pour leurs opérations sournoises.

Ils ont donc voulu tester notre capacité, notre vilgance et le niveau de nos moyens anti aériens. Ils ont voulu tester notre capacité de réaction et notre niveau de détermination.

Ils ont eu la réponse qu’ils méritent : une vingtaine d’assaillants envoyés en enfer et une dizaine d’autres capturés.

Ils ont osé, ils ont reçu la réponse qui sied en pareille circonstance, pas de pitié, pas de circonstances atténuantes, ils ne méritent que la mort.

Pour comprendre l’enjeu de cette attaque, il faut se rappeler que dans le souci de mieux combattre le terrorisme et ses suppôts, les autorités nigériennes ont consenti des sacrifices énormes pour doter l’armée des moyens de dernière génération avec l’acquisition des drones et des avions de combat. Ce matériel acquis à grands frais était l’une des cibles des terroristes.

L’autre cible étaient les camions stationnés que la propagande française soulignait qu’ils étaient remplis de ” son uranium”.

Il fallait donc brûler ces camions quitte à faire exploser la ville de Niamey et ses environs.

Heureusement, Dieu aidant, les forces de défense et de sécurité ont infligé une correction mémorable aux insurgés, envoyant de ce fait un message sans équivoque : “on peut rentrer à Niamey, attaquer Niamey et faire quelques opérations d’éclat, mais en sortir vivant, jamais.”

Le Président de la République de la république, chef de l’état, le Général d’armée Abdourahamane Tiani s’est déplacé personnellement, hier , jeudi 29 Janvier 2026, sur les lieux d’attaque terroriste pour constater de visu, galvaniser les forces engagées et transmettre aux forces du mal, un message “on ne peut plus clair, ” nous allons rugir”.

D’ailleurs, en réunion avec la hiérarchie militaire dans le quartier général du commandement de la base, notamment, le Ministre de la défense nationale, le Chef d’Etat-major des armées, le Chef d’Etat-major de l’armée de terre et celui en charge de l’armée de l’air, il a donné des instructions fermes pour que toutes les dispositions soient prises pour prévenir et éviter ce genre d’opération. Toutes les dispositions soient prises pour traquer et mettre définitivement hors d’état de nuire tous les ennemis du Niger.

Face à la presse, il a rappelé que « l’aéroport international Diori Hamani a fait l’objet d’une tentative d’infiltration par des mercenaires téléguidés », au cours de la dernière nuit.

Cette attaque a été sponsorisée par des pays étrangers, connus pour leur position antagoniste à l’égard du Niger, ces dernières années.

Le chef de l’état a adressé ses félicitons à l’ensemble des forces de défense et de sécurités qui ont su coordonner leurs actions, ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité .

Partenariat avec la Russie assumée

En citant les partenaires russes qui ont combattu à côté de l’armée nigérienne pour défendre la base, notamment détruire les drones kamikazes français, le chef de l’état, envoie un message clair à tous les ennemis du Niger : attention nous ne sommes pas seuls. Nous maîtrisons notre ciel et nous sommes prêts à toutes les éventualités.

Avec la Russie nous avons des accords assumés et nous les clamions haut et fort.

Des leçons à tirer

Après cette opération contre l’aéroport de Niamey, plusieurs leçons peuvent être tirées.

En effet, en dépit de la neutralisation des assaillants, ils ont réussi à semer la panique et surtout à s’incruster à l’intérieur de la base.

Cela doit nous interpeller à revoir notre dispositif sécuritaire au niveau de la capitale et mieux sécuriser les zones stratégiques.

La seconde leçon, c’est l’efficacité en temps réel de nos moyens de défense anti aérienne. Tous les drones ennemis ont été abattus, nous en sommes fiers et cela d’autant plus que nos forces de défense et de sécurité ont agi rapidement et efficacement pour envoyer l’ennemi en enfer.

La troisième leçon, c’est la descente spontanée et sincère des populations nigériennes pour soutenir son armée et défendre sa patrie.

Cette spontanéité et cette fraternisation avec l’armée démontrent que la mobilisation générale est en marche. Et que le peuple nigérien uni est debout derrière ses dirigeants dans la défense de la nation.

Que les sponsors du terrorisme, les renégats et autres apatrides sachent que le Niger sortira vainqueur de ces épreuves.

Il n’y a aucun doute là dessus, l’avenir appartient à un peuple debout.

La quatrième leçon c’est de ne plus subir, la position défensive n’est pas une bonne option. En coordination avec l’ensemble des pays de l’AES, nous devons entreprendre une grande campagne offensive pour traquer et neutraliser tous les chefs terroristes.

Avant de faire rugir le ciel et la terre vers tinzaouatene, nettoyons la zone des trois frontières et particulièrement le parc w où selon plusieurs sources, les terroristes se cachent.

Que la zone soit correctement nettoyée. Il faut que la terreur et la peur changent de camp. Le peuple de l’AES est prêt même au sacrifice ultime, agissons alors.

Par Ibrahim Aghali (TamtamInfo News)