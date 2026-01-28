Nomination de Mahamane Laouali Abdou Rafa à la tête de l’Economie et des Finances…

Trêve de spéculation, au travail !

Le réaménagement technique du gouvernement du Niger opéré par le président de la République, chef de l’état, le Général d’armée Abdourahame Tiani continu d’occuper la une de l’actualité nationale.

Si la majorité des intervenants ont apprécié le choix porté sur la personne de Mahamane Laouali Abdou Rafa pour occuper le portefeuille du ministère de l’économie et des finances, d’autres, les jaloux en majorité et des aigris font tout pour trouver des poux sur un crâne rasé.

Or, il faut le dire à haute et intelligible voix que le choix opéré par le président tiani est un choix judicieux.

Cadre de la BCEAO, il était le directeur national de cette institution avant sa nomination.

Il a une parfaite maîtrise des rouages du ministère de l’économie et des finances ou il avait gravi tous les échelons.

Il avait été Conseiller du Premier Ministre, avant d’être rappelé au Ministère des Finances pour conduire des réformes qui étaient nécessaires. C’est ainsi qu’il a occupé successivement les postes de Directeur des Réformes Financières, puis Directeur Générale des Opérations et Reformes Financieres avant d’être promu Secrétaire Général puis confirmé Secrétaire Général.

C’est donc un technocrate chevronné qui revient dans une maison qu’il connaît très bien pour insuffler un nouveau dynamisme au secteur économique et financier.

Que les oiseaux de mauvais augures continuent à pinailler, le président de la République, chef de l’état, le Général d’armée Abdourahame Tiani et le premier ministre mahamane Ali lamine Zeine ont opté pour une continuité au ministère de l’économie et des finances mais avec beaucoup plus de marge de manœuvre que l’ancien titulaire, qui a fait un travail remarquable pour maintenir le pays à flot malgré les sanctions criminelles imposées par la CEDEAO et l’uemoa lors des évènements du 26 juillet 2023.

Mahamane Ali lamine Zeine était au four et au moulin pour maintenir “en vie ” financièrement la nation nigerienne.

Durant les durs moments des sanctions, il dormait peu et il se battait sur tous les plans pour assurer les dépenses de souveraineté de l’état nigérien, équiper les forces de défense et de sécurité et faire fonctionner l’état en respectant tous les engagements internationaux souscrits par le Niger.

Cette période exaltante de la vie de la nation ne doit pas être oubliée.

Aujourd’hui, clairement investi dans son rôle de coordonnateur de l’action gouvernementale, le premier ministre Mahamane Ali lamine Zeine mettra toute son énergie pour accompagner le président de la République, chef de l’état, le Général d’armée Abdourahame Tiani dans l’accomplissement de sa mission au service du Niger.

Bon vent monsieur le ministre de l’économie et des finances, qu’Allah soit votre guide.

Par Ibrahim Aghali (Contributeur Web)