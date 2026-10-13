Niger : un comité de crise créé pour garantir le carburant et apurer les dettes pétrolières en trois mois

Un Comité technique de gestion des crises des produits pétroliers et de structuration de la dette croisée a été mis en place au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée, ce lundi 12 octobre 2026 au cabinet du Premier ministre, Mahaman Ali Lamine Zeine.

Ce Comité a pour missions de garantir la disponibilité continue des hydrocarbures sur l’ensemble du territoire national, de renforcer la production de la Société de raffinage de Zinder (SORAZ) et de résorber, dans un délai de trois mois, les dettes accumulées entre l’État et les principaux acteurs de la chaîne pétrolière.

Présidé par le Premier ministre, le comité aura également à coordonner les actions de l’État et des opérateurs du secteur pétrolier, dans un contexte marqué par des difficultés d’approvisionnement, des ruptures de produits dans certaines localités et des contraintes financières affectant le fonctionnement de la chaîne.

Le comité est chargé notamment d’identifier les obstacles qui entravent la production, le transport et la distribution des produits pétroliers, puis de proposer les mesures correctives nécessaires pour rétablir et maintenir la disponibilité du gasoil, du super et du gaz de pétrole liquéfié (GPL) dans toutes les régions du pays.

Il devra aussi œuvrer à l’augmentation progressive du traitement de la SORAZ, en le faisant passer de 15 000 à 20 000 barils par jour, en coordination avec la China National Petroleum Corporation Niger Petroleum (CNPCNP), notamment pour assurer les livraisons de brut nécessaires et lever les contraintes techniques, financières et contractuelles qui limitent la production de la raffinerie.

L’une des principales missions assignées au comité porte sur la structuration et l’apurement des créances et dettes croisées entre l’État, la Société nigérienne des produits pétroliers (SONIDEP), la Société nigérienne d’électricité (NIGELEC), la SORAZ et la CNPCNP ‘’.

À cet effet, le comité devra actualiser les montants des créances et des dettes déjà établis par le comité ad hoc créé par arrêté n° 0110/MEF/SG du 7 avril 2026, en étendant les travaux à la SORAZ et à la CNPCNP. Les créances et dettes qui le nécessitent feront également l’objet d’audits.

Un plan concret d’apurement sur trois mois devra être élaboré et suivi, en donnant la priorité à la dette de l’État envers la SONIDEP, puis à celle de la SONIDEP envers la SORAZ. Le suivi de ce plan devra être organisé de manière à préserver la continuité des livraisons de brut et des produits pétroliers.

Le comité aura donc pour responsabilité de veiller à ce que cette dette ne connaisse plus aucune augmentation, en mettant en place des mécanismes destinés à empêcher la constitution de nouveaux arriérés dans la chaîne d’approvisionnement.

Conformément à la décision du Gouvernement de maintenir les prix à la pompe, le comité devra proposer un mécanisme de compensation des différentiels liés aux importations, tout en assurant la maîtrise des volumes d’essence et de GPL importés.

Il lui reviendra alors de suivre quotidiennement les niveaux de stocks, les livraisons de la SORAZ, les importations et les éventuelles ruptures par localité, un programme d’approvisionnement couvrant 30 jours devra être arrêté, révisé chaque semaine et accompagné d’une répartition des volumes par dépôt.

En ce qui concerne l’approvisionnement des centrales thermiques de la NIGELEC, le comité devra élaborer, en concertation avec cette société, un programme de livraison de gasoil, révisable à chaque incident électrique, ainsi que la constitution d’une réserve dédiée dans le stock national.

Il devra, en outre, proposer un plan de changement de combustible pour réduire la dépendance des centrales thermiques au gasoil.

À court terme, cette transition pourrait s’appuyer sur l’importation de gaz ou de fioul via l’Algérie, tandis qu’à moyen terme, le recours au gaz associé du bassin d’Agadem est envisagé.

Le comité est également chargé de préparer le plan d’approvisionnement et de stockage du pays en prévision de la grande maintenance de la SORAZ prévue en 2027 afin d’éviter toute perturbation majeure de la distribution des produits pétroliers durant cette période.

Dans cette perspective, il devra proposer un programme de construction de nouveaux dépôts de stockage pour porter les réserves de sécurité à 45 jours.

La lutte contre la fraude et les circuits informels de distribution figure aussi parmi ses attribution. A ce titre, il devra coordonner les actions des forces de contrôle sur l’ensemble du territoire, en collaboration avec les gouverneurs des régions, et assurer le suivi des poursuites engagées.

Le comité est par ailleurs chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations du Conseil consultatif de la Refondation (CCR), avec un compte rendu mensuel sur leur application ‘’.

Outre le Premier ministre, président dudit comité, ce dernier comprend quatre vice-présidents. Il s’agit du ministre du Pétrole, premier vice-président ; du ministre de l’Économie et des Finances, deuxième vice-président ; du ministre du Commerce et de l’Industrie, troisième vice-président ; et le ministre de la Justice, quatrième vice-président.

Le comité comprend également un rapporteur, des membres issus des ministères concernés, notamment ceux chargés du Pétrole, de l’Économie et des Finances, du Commerce, de l’Intérieur et de la Défense, ainsi que les structures de régulation, dont l’Autorité de régulation du secteur de l’énergie (ARSE) et l’Agence nigérienne de normalisation, de métrologie et de certification (ANMC).

Les opérateurs du secteur, notamment la SONIDEP et la SORAZ, y sont également représentés.

Le comité peut faire appel à toute personne ou structure dont la contribution est jugée utile à l’accomplissement de ses missions, notamment la CNPCNP pour les livraisons de brut et la NIGELEC pour l’approvisionnement des centrales électriques.

Pour assurer une meilleure coordination de ses activités, le dispositif est organisé autour de quatre sous-comités consacrés respectivement aux produits de la SORAZ, aux dettes croisées et au financement, à l’approvisionnement et à la distribution, ainsi qu’au contrôle et à la lutte contre la fraude.

À l’issue de ses travaux, le comité devra notamment remettre au Premier ministre un rapport identifiant les obstacles sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, accompagné de propositions de mesures correctives.

Créé pour une durée de douze mois, le comité pourra être prorogé jusqu’à la fin de la grande maintenance de la SORAZ et au rétablissement d’une situation normale d’approvisionnement du pays, indique-t-on.

L’article de l‘ANP