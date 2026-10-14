SIAO, un Produit de la Fraternité vraie Kountché-Sankara…

Cette Tribune relève d’un Devoir de Mémoire : Rappeler les conditions qui ont conduit à l’idée d’un Événement de promotion de l’Artisanat au Burkina Faso, devenu par la suite le Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou ( SIAO) .

Il convient de célébrer également les Experts qui étaient à la manœuvre sur le terrain .

Nous nous ferons le plaisir de raconter le Rôle éminemment décisif des Présidents Kountché et Sankara , depuis l’idée d’un Projet Événementiel, de promotion de l’Artisanat au Burkina Faso, jusqu’à sa matérialisation effective.

Pour ce faire, nous avons mis à contribution notre Frère Nigerien Tout Court Alfidja Hadj , un des Experts Nigeriens, un spécialiste des Expositions commerciales.

Il avait été chargé à l’époque , sur la haute instruction du Président Kountché donnée au Ministre Amadou Nouhou, en charge du Commerce de l’Industrie et l’Artisanat , d’appuyer nos Frères Burkinabe dans tout le processus.

Le Président Thomas Sankara avait été inspiré par le Village de l’artisan , un compartiment d’une Exposition dite “Semaine agro-pastorale et artisanale” organisée à Niamey . Semaine à laquelle il avait été invité. Une importante Délégation l’accompagnait.

Le Ministre en chargé de l’agriculture était Mr Danda Mahamadou qui deviendra plus tard un Premier Ministre .

Il nous plaît de souligner à ce stade la complicité reconnue de tous, entre les Présidents Kountché et Sankara, bâtie sur des Valeurs sociales Africaines Fondamentales de fraternité vraie. Toutes choses ayant facilité le processus d’implémentation d’un Événement autour de l’artisanat au Burkina Faso qui deviendra le SIAO.

Malgré son engagement révolutionnaire, le Président Sankara n’a jamais vu en Kountche un ” Valet de l’impérialisme “. Au contraire, il avait beaucoup de respect pour son Aîné et pour le Patriote qu’était Kountché.

Leur complicité était telle que le Petit Frère Sankara pouvait se rendre à Niamey sans prévenir.

La Semaine agro-pastorale et artisanale de Niamey lui a inspiré l’idée d’organiser au Burkina Faso un Evènement autour de l’Artisanat. Pour ce faire, il avait sollicité le Fonds Fed de l’union Européenne. A l’époque le Burkina Faso n’était pas reconnu comme un pays d’Artisanat. Le tissu Faso danfani n’avait encore pas de visibilité notoire.

L’union Européenne a suggéré au Président Sankara de se rapprocher du Président du Niger classé comme pays d’Artisanat, et de soumettre une requête commune de financement.

Notre Frère Alfidja Hadj souligne que le Président Sankara a fait lui-même fait le déplacement de Niamey. Le Président Kountche a instruit pour que la requête soit rédigée et envoyée immédiatement. Ce qui a été fait.

Seulement une Semaine plus tard, le Président Kountche a ordonné d’envoyer une Mission d’assistance à Ouagadougou aux fins de finaliser un Dossier Événementiel.

Naturellement notre Frère Alfidja Hadj en charge des Expositions et Foires s’est vu confiée cette exaltante Mission. Il a sollicité et obtenu l’accompagnement de l’office du Tourisme. Mr Alphadi Seyndinali qui deviendra plus tard le Grand Styliste mondialement connu, responsable à l’époque de la promotion touristique à l’ONT fut désigné .

Dès leur arrivée à l’aéroport de Ouagadougou, avant même d’entrer en Réunion à la chambre de Commerce, Alfidja avait sollicité un Tour de Ville. Il s’agissait pour lui de repérer un Site susceptible d’accueillir la 1 ère Édition d’un Événement autour de l’Artinat .

De leurs Rencontres extrêmement fécondes avec la Partie Burkinabe, un Dossier portant Note Conceptuelle de l’Événement a été élaboré.

Lors de son ” eductour” à l’arrivée à Ouagadougou, Alfidja avait repéré et proposé la Maison du Peuple pour la Tenue de la 1ère Édition.

Durant leur séjour, il a participé également au Comité pour identifier un Site qui servira de Centre dédié d’exposition de l’Artisanat.

Le site actuel du SIAO fut ainsi été identifié et retenu.

Aujourd’hui il sert d’Espace Exposition pour d’autres secteurs dont le Tourisme.

L’Expert Alfidja Hadj dit avoir eu l’honneur d’assister à la 1ère Édition de l’exposition sur l’Artisanat , tenue dans l’enceinte de la Maison du Peuple .

Le Président Thomas SANKARA

inconstanlemrnt un VISIONNAIRE !

Par Elhadj MAIGA Alzouma

