Interdir définitivement les emballages et sachets en plastique dans l’espace AES

L’impact du plastique sur les milieux naturels n’est plus à démontrer. Légers et dangereux, les déchets en plastique se dispersent aisément pour finir dans l’organisme des êtres vivants aquatiques.

La grande majorité des plastiques que l’on utilise sont fabriqués à partir de pétrole.

Le plastique : un élément du quotidien qui se retrouve absolument partout

Le plastique se retrouve dans tous les domaines du quotidien : fibres plastiques des vêtements, ustensiles de cuisine en plastique, accessoires en matière plastique des voitures, équipements électroniques, jouets en plastique, objets à usage unique comme les bouteilles en plastique et les emballages en plastique.

Le plastique n’est quasiment pas biodégradable. Sa durée de vie est estimée à plus de 400 ans. Comme il ne pèse presque rien, il se disperse facilement pour augmenter la pollution des milieux.

Quels sont les dangers du plastique sur la santé ? Le plastique est-il cancérigène ?

Omniprésent dans notre quotidien, le plastique n’est toutefois pas exempt de risques sanitaires. Le plastique contient en effet :

Des perturbateurs endocriniens : ils interfèrent avec le cycle hormonal et sont potentiellement cancérigènes.

Des microplastiques : ils intègrent nos organes et peuvent avoir des effets néfastes sur la santé.

Des lixiviations : des substances chimiques contenues dans les contenants qui peuvent migrer dans les aliments lors du chauffage ou de certaines manipulations.

Quelles précautions prendre pour limiter les risques du plastique sur la santé ?

Ne pas réutiliser les bouteilles en plastique.

Ne pas faire chauffer d’aliments dans des contenants en plastique.

Limiter grandement la consommation de poissons (ce sont les animaux qui ingèrent le plus de microplastiques à cause de la pollution de l’océan).

Comment réduire l’impact du plastique dans notre société ?

La distribution de sacs en plastique gratuits est interdite depuis 2017 dans les magasins. Plus récemment, en 2021, les pailles en plastique, les cotons-tiges en plastique, les gobelets en plastique et de nombreux autres objets jetables en matières plastiques ont été interdits à la vente, preuve que l’impact du plastique préoccupe les autorités nationales.

Conscientes des dangers du plastique, les autorités burkinabé viennent d’adopter une loi interdisant l’emballage et les sachets en plastique.

L’Assemblée législative de Transition (ALT) a adopté le lundi matin, la loi portant interdiction des emballages et sachets en plastique. Il s’agit d’un “grand jour dans la lutte contre le péril plastique”, selon le ministre de l’Environnement Roger Barro.

“Aujourd’hui, c’est un grand jour que le Burkina Faso marque dans la lutte contre le péril plastique.

C’est la matérialisation de la vision du chef de l’État qui dans plusieurs de ses messages, interpelle les Burkinabè à garder leur cadre de vie propre”, a affirmé le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement Roger Barro à l’Assemblée législative de Transition (ALT), rapporte l’agence d’information du Burkina.

M. Barro s’exprimait ce lundi matin, après l’adoption de la loi portant interdiction des emballages et sachets en plastique qui doit entrer en vigueur dans 6 mois.

Pour une bonne mise en œuvre de la loi dans 6 mois, le ministre informe qu’ils sont en symbiose avec les acteurs qui ont bénéficié au cours de ce mois de décembre, de subventions de plus d’un milliard de FCFA qui permettra de mettre sur le marché 16 millions d’emballages et de plastiques qu’on peut utiliser plusieurs fois.

“Nous avons une stratégie nationale de gestion des déchets plastiques et son plan d’application pour trois ans. Donc, nous savons d’ou nous venons et nous savons où nous allons”, a-t-il affirmé.

M. Barro a souligné qu’un “projet pour éliminer le plastique dans le secteur agroalimentaire vient d’être validé par le Fonds pour l’environnement mondial à hauteur d’un milliard 600 millions de FCFA pour aider les acteurs à abandonner le plastique non utile dans la chaine de l’agroalimentaire”.

Avec cette loi, “ce qui va changer dans 6 mois, c’est les dimensions du plastique qui sera mis à notre disposition. Elles seront de 44 cm pour la largeur, 70 cm pour la longueur et au moins 70 microns pour l’épaisseur.

Cependant, le ministre a précisé qu’il y aura des dérogations pour l’utilisation du plastique non utile pour des activités spécifiques et les déchets qui seront issus de ces utilisations, seront gérés de manière optimale.

Le ministre Roger Barro a invité chaque Burkinabè à avoir son sac multifonction pour faire ses achats.

Afin de lutter contre la pollution environnementale, le Niger a adopté une loi sur l’interdiction des sachets plastiques.

Voilà, depuis l’adoption de son décret d’application, le 25 juin 2015, l’exécution de cette loi n’est pas effective sur le terrain. Il s’agit du décret n°2015-321/PRN/MESU/DD du 25 juin 2015, déterminant les modalités d’application de la loi n°2014-63 du 5 novembre 2014.

Initié par la loi n°2014-63 du 5 novembre 2014 portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation, de l’utilisation et du stockage des sachets et des emballages en plastique souple à basse densité.

L’objectif du Gouvernement à est désormais de réviser cette loi.

« L’Etat a accompagné pour un moment » cette application selon un responsable ministère de l’environnement.

Malgré les mesures définies, « beaucoup de ces mesures n’ont pas connu une mise en œuvre par manque de moyen ».

Le comité interministériel se penche actuellement sur les freins de cette loi et son décret d’application. « On va les toiletter et avoir cette fois-ci une loi et son décret d’application qui peuvent être appliqués » a expliqué un responsable du ministère de l’environnement .

La loi n’a pas défini le substituant qui remplacera les sachets plastiques après cette interdiction.

Selon un responsable des eaux et forêts, lors de l’importation des sachets plastiques, la douane nigérienne doit « avoir des équipements » permettant de déceler les sachets plastiques biodégradables des non- biodégradables, avant leur introduction sur le territoire nigérien.

