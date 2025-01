Le Président Tiani reçoit les Premiers Ministres des États de l’AES…

Depuis la création de la Confédération de l’AES, les trois pays se concertent régulièrement et posent des actes concrets qui vont dans le sens de l’intégration tant recherchée.

C’est dans ce cadre que les premiers ministres du Burkina et du Mali se sont retrouvés au Niger pour vivre avec leurs frères les grands moments de la lutte traditionnelle.

Le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, a reçu, ce lundi 30 décembre 2024, les Premiers Ministres de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES), présents au Niger dans le cadre de la finale de la 45ème Édition du Sabre National KOKOWA, Dosso 2024, rapporte l’agence nigérienne de presse.

Il s’agit de M.Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo, Premier Ministre du Burkina Faso, et du Général de Division Abdoulaye Maiga, Premier Ministre, Ministre de la l’Administration Territoriale et de la Décentralisation du Mali, en présence de leur homologue du Niger, M. Ali Mahaman Lamine Zeine.

Pour rappel, ces trois premiers ministres de la confédération AES, accompagnés de fortes délégations ministérielles, ont pris part le dimanche 29 décembre à l’Àrène de Lutte Salma Dan Rani, de Dosso, localité située à 140km de la capitale Niamey, à la finale du 45ème Sabre National ‘’KOKOWA Dosso 2024‘’ .

Ainsi, le Président du CNSP a saisi l’occasion pour donner des conseils et des orientations à ces Premiers Ministres des États de la Confédération.

« Nous avons eu l’immense honneur ce matin d’être reçus par le Président du CNSP, Chef de l’État, et c’était l’occasion pour nous de traduire notre infinie gratitude pour l’invitation que nous avons donc reçue à venir assister à la finale de la lutte traditionnelle », a déclaré le Premier Ministre Burkinabè à l’issue de l’audience.

Il a également annoncé « qu’ils sont revenus enrichis de cette participation à ce grand événement et ont été témoins de toute l’effervescence et surtout le fait que cet événement est véritablement un événement majeur ».

« Nous sommes inspirés parce qu’on peut envisager des perspectives dans l’espace de la confédération », a indiqué M. Jean Emmanuel Ouedrago.

Aussi, a-t-il souligné « nous avons bénéficié de la part du Président du CNSP des orientations et de conseils qui vont nous permettre en tant que Premiers Ministres des 3 pays de cette confédération AES de pouvoir porter ensemble les missions que nous considérons communes et celles de mettre en pratique, de la manière la plus diligente, les politiques publiques dans l’espace l’AES ».

« Nous devons donc porter la vision de nos Chefs d’État qui est une vision de souveraineté, et d’épanouissement des peuples de l’AES », a-t-il ajouté.

« Le Chef de l’État nous a donné véritablement de sages conseils et surtout des orientations précises sur la direction dans laquelle nous devons nous orienter et surtout sur les méthodes que nous devons adopter, afin de répondre aux aspirations des peuples de l’AES, et d’être à la hauteur de la mission que nos Chefs d’États nous ont confiée, celle d’œuvrer au quotidien pour l’affranchissement réel de la Confédération AES de tous les asservissements et surtout pour faire face avec efficacité à toutes les adversités », a conclu le Premier Ministre Burkinabè.

L’audience s’est déroulée en présence du Ministre d’État, Ministre de la Défense Nationale, du Ministre des Affaires Étrangères de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, du Ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales, du Ministre de la Jeunesse, des Sports, des Arts et de la Culture, du Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, et du Ministre, Directeur de Cabinet du Président du CNSP.

Comme on peut le constater aisément, l’AES pose des actes concrets pour son intégration véritable, loin des crocs en jambe de la CEDEAO.



Par Tam tam info News