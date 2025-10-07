« Je suis déçu » déclare Mahamat Idriss deby itno après des visites dans des hôpitaux tchadiens

Mahamat Idriss Déby Itno, président du Tchad, a effectué une visite surprise dans deux hôpitaux de N’Djaména. Déçu par les conditions observées, il a dénoncé l’écart entre les rapports reçus et la réalité du terrain, appelant le gouvernement à agir.

Le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a effectué hier , après-midi, une visite inopinée dans deux structures sanitaires de la capitale, le Centre hospitalier universitaire de la Mère et de l’Enfant (CHU-HME) et le Centre hospitalier universitaire la Référence nationale (CHU-RN).

Le chef de l’État tchadien a inspecté les services d’urgences pédiatriques, la maternité ainsi que le service de néphrologie, où sont hospitalisés les patients souffrant d’insuffisance rénale, rapporte l’agence africaine de presse.

À l’issue de sa tournée, Mahamat Idriss Déby Itno n’a pas caché son mécontentement : « Je suis déçu par ce que j’ai vu. Il y a une grande différence entre les rapports qui me parviennent et les réalités du terrain. Je loue le courage et l’abnégation du personnel soignant qui travaille dans des conditions difficiles et j’invite le gouvernement à prendre ses responsabilités. »

Ce n’est pas la première fois que le président exprime publiquement son sentiment après une inspection. En août dernier, lors d’une descente sur le chantier de la route N’Djaména-Djermaya, il avait également dénoncé des faux rapports que lui transmettent ses collaborateurs.