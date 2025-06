Juin, mois noir et d’enfer pour les terroristes au Sahel…

L’enfer a grandement ouvert ses portes depuis le début de ce mois pour accueillir les forces du mal qui ècument le Sahel.

De Bamako à Niamey en passant par Ouagadougou, chaque jour qui passe, plusieurs dizaines des fils de satan sont envoyés en enfer par les forces de défense et de sécurité de la confédération de l’AES plus que jamais déterminées à débarrasser le Sahel des forces du mal.

Niger

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les forces de défense et de sécurité nigériennes ont réalisé une importante saisie de matériel.

Cette opération a permis de récupérer plusieurs équipements, armes et munitions, affaiblissant ainsi les capacités logistiques et opérationnelles des groupes terrØristes. Ces succès soulignent l’efficacité des actions menées par les forces nigériennes sur le terrain.

Ainsi , le dimanche 8 juin 2025, les forces armées Nigériennes (FAN) ont mené une offensive contre les terroristes dans la commune rurale de Makolondi, département de Torodi région de Tillabery.

Aux environs de 10h, une unité des forces armées Nigériennes qui patrouillait dans les environs de Makolondi a pris en assaut une base terroriste servant de base arrière pour stocker leur logistique et également un camp d’entraînement pour les assaillants.

Une cinquantaine de véhicules de l’armée Nigérienne a pris part à l’assaut.

146 terroristes ont été neutralisés, 53 arrêtés, 108 motos récupérées, 4 tricycles, 34 bidons de 25 litres d’essence, un véhicule de 19 places, des pièces de rechange pour motos, plusieurs sacs et cartons de vivre ont été saisies.

A maradi et plus précisément à bermo, contrairement aux allégations mensongères d’un apatride, un véhicule 4×4 a essayé d’attaquer la localité de Bermo.

La riposte énergique d’un garde national a fait fuir les assaillants.

La poursuite engagée conjointement par les Fds de bermo et d’abalak ont permis de retrouver le véhicule des bandits à 02 km au sud de Tofaminir (CR Tamaya) à 55 km d’Abalak.

La fouille rapide du véhicule a permis de retrouver 02 bandes garnies de 270 munitions de M80, un kit complet de starlink wifi, un portatif, 04 bidons de 25 litres remplis de carburant, des effets vestimentaires et de couchage.

Voilà le ” véhicule lourdement armé” dont parlait l’apatride dans son délire.

Mali

L’Armée malienne intensifie sa contre-offensive antiterroriste avec des frappes décisives dans le centre et le nord du pays.

L’État-Major Général des Armées du Mali a annoncé, à travers un communiqué officiel, une série d’opérations militaires réussies contre des bases logistiques terroristes sur l’ensemble du territoire national. Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’une vaste contre-offensive visant à briser la dynamique récente des attaques obscurantistes qui menacent la stabilité du pays.

Selon le communiqué, les forces armées maliennes (FAMa), appuyées par les services de renseignement et des vecteurs aériens, ont identifié et détruit plusieurs infrastructures terroristes entre les 6 et 7 juin 2025, notamment dans les régions de Bandiagara, Tombouctou et Kidal.

Les principales opérations incluent :

• Le 6 juin, destruction d’un important dépôt de carburant à Boulikessi et Douna (région de Bandiagara).

• Le même jour, neutralisation d’un autre dépôt logistique à Kardjiba, dans la zone de Gourma Rharous (Tombouctou), contenant plus de 1 000 barriques de carburant destiné aux groupes armés.

• Le 7 juin, démantèlement d’une base terroriste majeure à l’Est de Zahro, toujours dans Gourma Rharous, avec la destruction d’un poste de commandement, de trois véhicules et de stocks logistiques.

• Également le 7 juin, un raid aérien a permis de détruire une base terroriste près d’Essouk, à 45 km au nord-ouest de Kidal.

Ces opérations, conduites à la veille de la fête de Tabaski, ont également permis de déjouer plusieurs projets d’attentats et de démanteler des cellules infiltrées dans des centres urbains. De nombreux complices ont été arrêtés ou sont actuellement sous surveillance.

L’armée malienne se félicite du soutien indéfectible des populations et appelle à la vigilance citoyenne face aux tentatives de déstabilisation. Elle réaffirme sa détermination à neutraliser toutes les menaces pesant sur la République et invite la population à ne céder ni à la peur ni à la propagande des groupes extrémistes.

41 terroristes neutralisés à Tessit, dont un chef nigérien identifié

L’État-Major Général des Armées a livré le jeudi un premier bilan de l’attaque terroriste survenue la veille, mercredi 4 juin, contre le poste de sécurité de Tessit, dans la région de Gao. Les Forces Armées Maliennes (FAMa), qui ont rapidement repris le contrôle de la situation, annoncent la neutralisation de 41 terroristes dont les corps ont été abandonnés sur le terrain.

D’autres combattants ennemis, blessés ou tués, auraient été emportés par leurs compagnons d’armes en déroute, selon le rapport officiel.

Un chef terroriste parmi les morts

Parmi les individus formellement identifiés figure Mamoudou Akilou, présenté comme un chef terroriste nigérien, ainsi que quatre de ses lieutenants.

L’État-Major indique également que les frappes aériennes se poursuivent, avec des opérations de ratissage et d’exploitation pour sécuriser entièrement la zone.

L’ armée frappe fort dans la région de Nara

Au Mali, l’armée ne lâche rien de la lutte contre le terrorisme. À cet effet, les soldats ont livré un combat sans merci aux djihadistes dimanche 8 juin et ont réussi à détruire un véhicule bourré d’explosifs.

Les forces armées maliennes détruisent un véhicule bourré d’explosifs et ses occupants

Selon les informations de la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (Dirpa), une nouvelle victoire a été remportée par les Forces armées maliennes. En effet, c’est suite aux renseignements faisant état d’un projet d’attentat avec utilisation traître de ce véhicule civil, précédemment enlevé par des groupes armés terroristes, que l’opération a été menée.

Ainsi, grâce au professionnalisme des FAMa, ledit véhicule a été identifié avec précision puis détruit ainsi que ses occupants. Une opération de l’armée qui ramène ainsi la paix au Sud-ouest du Mali.

Hommage aux FAMa et appel à la sérénité

L’État-Major a salué la bravoure et l’engagement des unités déployées à Tessit, tout en assurant la population malienne de la détermination sans faille des forces armées à ramener la paix et la stabilité dans le pays.

« Rien ne sera de trop pour nos forces afin de garantir la quiétude nationale », rassure le commandement militaire.

