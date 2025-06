TOGO, La Grace Divine AES en rémanence…

Depuis une semaine, une campagne de communication intensive est déployée contre le pays Frère du Togo, destinée à soutenir des Forces centrifuges de ce pays. Des Forces programmées dans le cadre d’un Projet de déstabilisation.

Comme cela avait été fait et refait contre les États de l’AES, au Togo également, les Puissances impérialistes a la manœuvre suscitent des troubles internes parfois des Complots de déstabilisation, et les font accompagner par leurs “faunes” de Communicants experts en intoxication et manipulation des Opinions Publiques.

Entre infox annonçant la démission du Président Faure, ou du genre “l’Armee aux côtés des manifestants “, il s’agit de créer les conditions de renversement du Régime du Président Faure Essozimna Gnassingbé, un soutien inconditionnel de la 1ère heure, des États du Sahel, en lutte pour leur pleine souveraineté.

Le Togo avec à sa tête son Président Faure Essozimna Gnassingbé, a refusé de mettre en œuvre l’embargo total Cedeao visant à étouffer les économies de l’interland.

Aussi de façon intelligente, le Togo a contribué à décourager les velléités de de guerre contre le Niger, en offrant une Fenêtre d’oxygènation qui a permis au Niger de disposer d’une Tribune pour expliquer et justifier les Evènements du 26 juillet 2023 : Le Forum sur la Paix, une Activité de lancement de l’Alliance Politique Africaine ( APA ).

Au demeurant, c’est de Bone Guerre, parce que les Forces centrifuges au Togo et leurs sponsors impérialistes, ont compris que le Peuple Togolais dans sa grande majorité souhaiterait également se libérer des modèles inappropriés de gouvernance imposés par les Puissances impérialistes pour maintenir leur domination sur les peuples africains, et continuer le pillage de leurs Ressources naturelles à leur profit exclusivement.

Comme les États de l’AEs, le Togo s’est résolument engagé dans un processus de Refondation de la République , qui a produit un modèle de Gouvernance endogène, garantissant les valeurs Républicaines, et renforçant la Paix et l’unité nationale.

De ce fait le pays s’est soustrait des moyens de chantage sur la bonne Gouvernance.

Il n’est donc pas surprenant que devant la double posture panafricaniste-souverainiste du Togo pour sa propre émancipation totale, et celle de soutien à l’AES, que le pays fasse l’objet de manœuvres multiformes de déstabilisation.

Malheureusement pour les Forces du Mal, le Togo est certes petit par sa superficie, mais il est grand par la Sagesse africaine qui abrite ses Dirigeants et son peuple, et par expérience longue de la Gouvernance politique qui permet de décider des meilleurs choix politiques par eux-mêmes et pour eux-mêmes.

” Notre pays n’est pas à vendre et puis notre pays n’est pas un Etat virtuel, démissionné… ” dixit mon Frère Togolais et africain Éric KPADE

Il y a enfin, et c’est une explication incontestable, le rayonnement sur le Togo, de la Grâce Divine sur les États du Sahel .

Par Elhadj MAIGA Alzouma